На 14 май честваме паметта на свети Райко Шуменски.

Райко бил 18-годишен български християнин от град Шумен, по занаят златар. Младежът бил добродетелен и се радвал на добро име.

Един ден в изпълнение на поръчка от мюсюлманин той трябвало да посети дома му. Там дъщерята на домакина се опитала да съблазни Райко, но понеже той отказал, тя го наклеветила, че младият златар се опитал да я изнасили. Намесил се бащата и, за да защити честта на дъщеря си и да не се разчува случката, предложил на Райко да приеме исляма.

Младият християнин решително отказал и затова бил подложен на изтезания, за да склони, защото в противен случай го заплашвала смърт. Райко останал непреклонен и твърдо понесъл нечовешките мъчения, на които го подложили, като повтарял само: "Християнин съм, християнин ще умра!“. Накрая бил обезглавен в Шумен на 14 май 1802 г.

Снимка: iStock

Скоро след това житието му по устни разкази на очевидци е описано от йеромонах Никифор от остров Хиос, който събирал сведения за новомъчениците в своето време и съставял жития.

На този ден имен ден има Сидер.

Името е с гръцки произход и идва от думата „σίδηρος“ (sideros), която означава „желязо“. Най-често значението му се тълкува като „железен“, „силен“, „здрав като желязо“ или „непоколебим“.