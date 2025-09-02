Трамвай дерайлира в района на Румънското посолство в София и се вряза в подлез, удряйки няколко автомобила. За щастие няма пострадали хора. Причините за инцидента тепърва се изясняват, сочи информация на bTV.

Подобни случки напомнят колко важна е безопасността на градския транспорт. Интересното е, че в някои държави трамвайните системи се смятат за едни от най-сигурните в света – с нулеви или изключително малко регистрирани инциденти.

Къде по света няма инциденти с трамвай?

Франция може да се похвали с впечатляваща статистика – в периода от 2003 до 2022 г. няма нито един регистриран инцидент, свързан с електрификацията на трамвайните линии. Това важи за всички мрежи в страната, включително тези с модерната система APS – иновативна технология за захранване без въздушни кабели, която прави релсите по-безопасни както за пешеходците, така и за животните.

Най-безопасната трамвайна мрежа в света

Трамвайната мрежа Luas в Дъблин е една от най-безопасните в света, сочи доклад на Комисията по железопътен транспорт. От старта на системата през 2004 г. до сега са преминали стотици милиони пътници, а до 2022 г. са регистрирани едва около десет фатални инцидента. Това е изключително нисък брой, особено на фона на натоварения градски трафик и огромния брой ежедневни пътувания.

Една от причините за тази статистика е, че повечето инциденти не се дължат на самите трамваи или технически неизправности, а на неправилно поведение на шофьори на автомобили, които навлизат по релсите. Машинистите и операторите поддържат високо ниво на дисциплина и контрол, което прави пътуването с трамвай в Дъблин сигурно и предвидимо.

Трамваите в Норвегия

В Норвегия трамваите имат дълга история, но към 2025 г. можете да ги откриете само в столицата Осло. Там системата Trikken е в движение още от 1875 г. и остава важна част от градския транспорт с над 130 спирки.

Любопитното е обаче, че в останалите големи градове на Норвегия – като Берген, Трондхайм или Ставангер – няма класически трамвайни линии. В Берген вместо това действа Bybanen – система от леко метро, която наподобява трамвай, но е създадена по други стандарти, сочи Life in Norway. В цялата страна общественият транспорт извън столицата залага основно на автобуси, влакове и фериботи, което прави трамваят истински символ и запазена марка само за Осло.

Най-чести места и условия за инциденти с трамвай

Пешеходци и колоездачи край спирки

Според анализи от Швейцария и Швеция, сблъсъците между трамвай и пешеходци най-често се случват в рамките на 20 метра от спирките — обикновено при бавна скорост. При тези сблъсъци най-често се нараняват главата, гърдите и долните крайници, сочи Journal of Road Safety.

Четвъртък и петък, около залез

По данни от Япония, при разглеждане на пътно-транспортни произшествия, 304 включват трамвай — най-много инциденти стават в часовете около залез и през последния работен ден от седмицата.

Пресичане на трамвайни трасета на неправилни места или при липса на сигнали

Японското изследване и други анализи подчертават, че много инциденти са на места без ясна маркировка за позволено пресичане.

