Срещата между Елизабет и Марин в „Ергенът“ 5 започна с леко напрежение, но бързо премина в откровен и дори провокативен разговор. Още в първите минути стана ясно, че Бети няма намерение да бъде поредната тиха участничка – тя задава въпроси директно и не се страхува да казва какво мисли.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

„Добре, кажи ми какво хареса в мен“, стартира силно най-младият ерген в този сезон.

Елизабет не се поколеба да му даде отговор, който сякаш го изненада приятно, но и го накара да се вгледа още по-внимателно в нея.

„На първо място ми се струваш добър човек. Умен си. За всички е ясно. Какво ми направи друго впечатление - че си голям флиртаджия!“

Въпреки комплиментите обаче, Елизабет не пропусна да го „разчете“ и от друг ъгъл. Тя ясно показа, че не се подвежда лесно по чар и увереност.

Именно тук се появи и първият по-сериозен нюанс в отношенията им – привличане, но и доза съмнение. Бети видимо се забавляваше с неговото поведение, но същевременно го държеше нащрек.

Снимка: Филип Станчев

Темата за предпочитанията бързо насочи разговора към нещо още по-интересно – динамиката между по-млади мъже и по-зрели жени.

„Обичам зрелите жени, така мога да го кажа.“

Това признание на Марин логично постави Елизабет в центъра на вниманието, но тя не се остави да бъде спечелена толкова лесно. Напротив – даде ясно да се разбере, че има своите резерви.

„Малко не вярвам в тези по-младите момчета, така да го кажа.“

Именно тук идва и ключовият въпрос – харесва ли „каки“ Марин? Отговорът не е еднозначен. От една страна, между тях определено има химия, закачки и взаимно любопитство. От друга – Елизабет остава внимателна и не бърза да се довери.

Засега балансът между тях двамата е ясен – интерес има, но и сериозна доза скептицизъм. Дали връзката им ще продължи да се развива, предстои да разберем.

Припомняме, че Марин няколко пъти е споменавал за своя връзка в миналото с по-възрастна жена и как е останал с много добри впечатления от взамодействието между тях. Неколкократно показа интереса си към дами като Санта Китана и Мария, които също са по-зрели от него.

Харесва ли „каки“ Марин от „Ергенът“ 5? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

