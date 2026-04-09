В "Ергенът" 5 фаворитките на ергените вече са ясни, но химията между Марин и Михаела е все по-осезаема. Двамата се гледат толкова нежно, с искрен копнеж и желание. Но дали Мишето вече е наистина влюбена в къдравия красавец?

Езикът на тялото на Михаела я издаде!

На поредната си среща, Михаела и Марин отново заговориха за дълбоки теми, като любов, влюбване и разликата между тези две неща.

Повече от видимо е, че Михаела вече изпитва сериозни чувства към него, почти влюбена е, но ето какво в поведението й я издава най-много:

Когато го види, очите й светват и не може да скрие радостта от срещата си с него

Започва да се усмихва много по-често

Гледа го продължително в очите

Слуша го внимателно и с интерес

Език на тялото - то сочи към него, дори когато стоят един до друг на масата

Поглежда очите му, после устните

Вълнува се и иска да го опознае повече

Вече започва да изпитва ревност от другите момичета

Чувства го като "свой"

А вие как мислите - влюбена ли е вече Михаела в Марин? Гласувайте в анкетата ни по-долу