В "Ергенът" 5 фаворитките на ергените вече са ясни, но химията между Марин и Михаела е все по-осезаема. Двамата се гледат толкова нежно, с искрен копнеж и желание. Но дали Мишето вече е наистина влюбена в къдравия красавец?

Езикът на тялото на Михаела я издаде! 

На поредната си среща, Михаела и Марин отново заговориха за дълбоки теми, като любов, влюбване и разликата между тези две неща.

Стоян от

Повече от видимо е, че Михаела вече изпитва сериозни чувства към него, почти влюбена е, но ето какво в поведението й я издава най-много:

  • Когато го види, очите й светват и не може да скрие радостта от срещата си с него
  • Започва да се усмихва много по-често
  • Гледа го продължително в очите
  • Слуша го внимателно и с интерес
  • Език на тялото - то сочи към него, дори когато стоят един до друг на масата
  • Поглежда очите му, после устните
  • Вълнува се и иска да го опознае повече
  • Вече започва да изпитва ревност от другите момичета
  • Чувства го като "свой"

А вие как мислите - влюбена ли е вече Михаела в Марин? Гласувайте в анкетата ни по-долу

