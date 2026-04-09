В "Ергенът" 5 фаворитките на ергените вече са ясни, но химията между Марин и Михаела е все по-осезаема. Двамата се гледат толкова нежно, с искрен копнеж и желание. Но дали Мишето вече е наистина влюбена в къдравия красавец?
Езикът на тялото на Михаела я издаде!
На поредната си среща, Михаела и Марин отново заговориха за дълбоки теми, като любов, влюбване и разликата между тези две неща.
Повече от видимо е, че Михаела вече изпитва сериозни чувства към него, почти влюбена е, но ето какво в поведението й я издава най-много:
- Когато го види, очите й светват и не може да скрие радостта от срещата си с него
- Започва да се усмихва много по-често
- Гледа го продължително в очите
- Слуша го внимателно и с интерес
- Език на тялото - то сочи към него, дори когато стоят един до друг на масата
- Поглежда очите му, после устните
- Вълнува се и иска да го опознае повече
- Вече започва да изпитва ревност от другите момичета
- Чувства го като "свой"
А вие как мислите - влюбена ли е вече Михаела в Марин?