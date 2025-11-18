Романтика. Италия. Изненада! Любовта триумфира на едно от най-романтичните кътчета в света – езерото Комо. Лора Цолова, която много хора познават от участието й в седми сезон на „Фермата“, се сгоди.

Дамата получи предложение за брак от дългогодишния си приятел Самуил Янакиев. „Сгодих се за най-добрия си приятел през уикенда...“, пише тя за този изключително сантиментален момент.

На кадрите двойката вдига тост с шампанско. Лора е абсолютно елегантна в малка черна рокля и черни ботуши, докато годеникът й е в стилен бял тоалет със сиво горнище.

Коя е Лора Цолова

Лора Цолова е добре позната на българската публика с участието си в седмия сезон на риалити формата „Фермата: Време за пробуждане“. Тя беше най-младият участник в своя сезон. Родом е от София. А нейно хоби е създаване на красиви сладки изкушения, което съвсем скоро превърна в свой бизнес.

Лора изпълнява мечтата си да влезе във „Фермата“, за която е подавала заявка няколко години поред. Дамата успя да се включи в няколко външни дуела, но напусна предаването след извънреден двубой, победена с 4:1 от съперничката си Мартина Чанева.

Кой е Самуил Янакиев?

Годеникът на Лора, Самуил Янакиев, е успешен предприемач. Името му е свързано с управлението на няколко бизнеса. Двамата демонстрират силна връзка, основана първо на приятелство, както самата Лора посочва. Двамата често споделят общите си преживявания с последователите на Лора.

