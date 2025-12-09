Валерия Дакова е добре позната на зрителите на bTV от трети сезон на романтичното риалити "Ергенът". Тя бе една от най-запомнящите и коментирани участнички – със своята младост, неподправеност и откровеност.

Участието в шоуто промени живота на Валерия. Самата тя сподели и преди време, „че дори няма думи, с които да опише нещата, които ѝ се случват след това преживяване. „Годината, в която всичко се преобърна, но този път към по-добро. Годината, в която постигнах целите си и малко по малко подредих живота си“.

А сега на Валерия се случва нещо наистина значимо и красиво. Тя се носи на крилете на любовта - и по всичко изглежда, че е срещнала човека, с когото е готова да сподели живота си.

Преди ден, тя публикува поредица от снимки в социалните мрежи - на които позира със своя любим. Двамата отбелязват любовта си с еднакви татуировки.

"Днес с Ивайло се сгодихме… почти“, е емоционалното послание на Валерия. А самите татуировки гласят: "В този живот и в следващия."

Снимка: instagram/valeriyadakova

Валерия и Ивайло са заедно от няколко месеца. Лятото двамата официализираха връзката си, като споделиха кадри от романтичното си пътешествие до Гърция.

Снимка: instagram/valeriyadakova

Още една промяна беляза живота на Валерия в последно време. Тя най-сетне се подложи на дълго отлаганата операция на носа. В емоционален пост в Instagram разказа, че дълго време тази част от лицето ѝ е била източник на несигурност за нея. А проблемът не е бил само естетически - години наред тя не може да диша нормално, но продължава да отлага интервенцията.

Решението на Валерия е поредното доказателство, че много публични личности избират да споделят своите лични пътувания към по-добро самочувствие и физическо здраве, вдъхновявайки други да приемат себе си или да направят промяната, от която имат нужда.

Във видеото - да си припомним моменти от участието на Валерия в романтичното предаване "Ергенът":

