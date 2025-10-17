Доскоро Шермин показваше подчертано влечение към Красимир в „Ергенът: Любов в рая“. Но тъй като бизнесменът не успя да отговори на високите ѝ очаквания, логично, тя се насочи към друг - Радо. Двамата излизат на романтична среща. Но новият участник, подобно на Краси, бързо се сблъсква с безброй претенции и крайни изисквания.

Първото недоволство от страна на Шермин идва от мястото – тя не одобрява гръцкия ресторант, в който Радо я води. Той е твърде „обикновен“ за „изтънчения“ вкус на младата жена. А още по-голямо разочарование у нея предизвиква фактът, че тоалетната на заведението, която иска да посети, е външна. Дотолкова е огорчена от това, че Радо, воден от най-добро желание, решава да я заведе до въпросното място на ръце.

Шермин е придирчива и по отношение на храната, но наличието на морски дарове като стриди, морски мекотели и таралежи оставя у нея известно чувство на задоволство. Но следва още едно огромно разочарование - в ресторанта няма сомелиер. В резултат на това Радо, спонтанно възкликва, че тя му се струва прекалено надута, надменна, с много голямо самочувствие и много изискваща.

Настъпва поредната вечер в имението на любовта. Тя е изпълнена с нова доза емоции, както и с неочаквани правила - които хвърлят в смут всички.

Срещата е между момичетата, които са облечени в красиви вечерни рокли и трима от новите ергени – Лъчезар, Радослав и Тихомир, които се представят като истински джентълмени, както отбелязва Филипа.

Радо този път е сам, без компанията на Ана-Шермин, което предизвиква коментари сред останалите. Той бърза да разкаже за преживяванията си в ресторанта по-рано през деня и високите изисквания на Ана.

Шермин все пак се появява – в мини, лъскава рокля, която веднага привлича вниманието. И веднага се "увърта“ около Радо. Нещо, което не остава незабелязано. Все пак Радо не се отеля от Шермин – обгрижва я, предлагайки ѝ питие и показвайки ѝ своето внимание.

Вечерта минава в много смях, вино и споделени емоции. До момента, в който се появява водещата Райна Караянева. За да постави нови правила. „В момента в рая има само трима мъже, които търсят формулата на любовта. Именно те, в края на вечерта ще направят важен избор – с три рози ще изберат кои ще са дамите, на които ще ги връчат."

След неочакваното условие, поставено в риалити шоуто "Ергенът: Любов в рая" от водещата Райна Караянева, всички участници са видимо притеснени. Много от момичетата смятат, че тази вечер ще бъде последна за тях.

Всичко е в ръцете на тримата ергени – Лъчезар, Тихомир и Радослав, които в края на коктейла ще връчат само три рози. Което означава, че в шоуто ще останат само три участнички.

Габи започва лек флирт с Радо, на което той отбелязва: „Габи усеща накъде бият нещата и веднага започва да ми се умилква, което означава, че е тук просто като използвачка."

Хени пък започва да изпитва ревност от вниманието на Тихомир към Виктория – двамата пракарват цялата вечер усамотено, в компанията си.

Виктория проявява неочаквана толерантност, става и се оттегля. Хени и Тихомир остават насаме и си казват много неща. Младата жена го обвинява, че не е особено комуникатвен – нещо, което я кара да се съмнява в намеренията му към нея.

Тогава Тихомир казва неща, които Хени не очаква. Той буквало я "отрязва", казвайки ѝ, че има единствено приятелски отношения към нея.

Вечерният коктейл е в разгара си, а разговорите между участниците в „Ергенът: Любов в рая" стават все по-смели и задушевни. Ергените са трима и те максимално се възползват от ситуацията - и не крият интересите си към част от момичетата.

В неочакван разговор се впускат Радо и Натали. Който дотолкова ги увлича, че решават да се отдалечат от останалите и да си поговорят насаме. Това не остава незабелязано от другите и предизвиква редица коментари.

Докато се отдалечават в тъмнината, Радо случайно настъпва роклята на Натали. Двамата започват да говорят за впечатленията си един от друг и за общите си преживявания до момента. Лекият флирт завършва с много усмивки и оставя единствено положително впечатления у Натали. Дори накрая на разговора тя се обръща убедено към Радо: "Ти си истински кавалер", заявява тя.

