Както стана ясно на предходните банкети, накрая винаги една от картичките от "кутията без тайни" гласи: "Моля, ако има някой, който е влюбен да се изправи и да го признае". Епизод 54 не прави изключение, като някои от участниците успяха да изненадат половинките си.

Този път се изправиха Калоян, Петър, Кристина, Виктор и Дениз. Това "шокира и вцепени" Габи. Калоян призна, че е мислил още на предишния банкет да стане, но тогава ѝ е бил ядосан.

"Аз не знам сега да стана ли, да не стана ли", каза Габи пред камерите.

Финансистът не се обиди от факта, че инфлуенсърката не стана, като сподели пред редакторите на предаването:

"Вярвам, че това е така и съм го усещал немалко пъти, че е така."

Признанията продължиха, а аплодисментите не стигнаха! Петър каза, че дори трепери от притеснение, признавайки си. Кристина пък изрази емоциите си така:

"Петър, влюбена съм в красивата ти душа. Ти си прекрасен човек и се радвам и съм благодарна, че успях да се запозная с теб и да те опозная."

Влюбените в предаването до момента:

Калоян

Петър и Кристина

Дениз и Виктор

Йовица и Филипа

Какво още успя да трогне участниците - вижте в следващото видео.

