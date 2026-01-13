Студените нощи и по-късите, тъмни дни карат много хора да изпитват засилено желание за храна, особено за т.нар. „комфортни храни“. Ако през зимата по-често посягате към паста, хляб, шоколад и други богати на въглехидрати продукти, не сте сами.

Експерти обясняват, че за това има напълно логична причина и че няма повод за притеснение — става дума за естествена биологична реакция на организма, който се нуждае от повече енергия, за да поддържа телесната си температура, пише британският "Експрес".

Защо сме по-гладни през зимата?

Диетологът Карин Пател от Dietitian Fit обяснява научната основа зад това явление.

„През зимата тялото работи по-усилено, за да поддържа стабилна вътрешна температура. Това може да увеличи апетита, особено за храни, които осигуряват бърза енергия. Затова често ви се приискват въглехидрати веднага щом се приберете от студа“, казва тя.

Освен нуждата от енергия, важна роля играят и хормоните. През зимните месеци намаляват нивата на серотонин - известен като „хормон на щастието“. Приемът на въглехидрати може временно да повиши нивото му, което обяснява защо подобни храни ни носят приятно усещане.

Снимка: iStock

В същото време се повишава нивото на грелин - т.нар. „хормон на глада“. Увеличението му, което се наблюдава както при хората, така и при животните като подготовка за складиране на енергия, може да създаде фалшиво усещане за глад. В резултат на това може да се чувствате гладни дори след като наскоро сте се хранили, което води до по-често похапване между основните хранения.

Как да овладеем апетита?

Въпреки че засиленият апетит е естествен, има начини той да бъде контролиран. Карин Пател съветва в менюто да се включат определени храни, които намаляват постоянното усещане за глад.

Топли и засищащи супи

Една от основните ѝ препоръки са топлите супи, богати на протеини.

„Супите могат да съдържат леща, пилешко месо, боб, домати, а също и киноа“, обяснява Пател.

„Топлината и протеинът са печеливша комбинация, когато става въпрос за зимния глад. Топлата храна помага и за отпускане на стресовата реакция на организма, което по естествен начин намалява желанието за похапване“, допълва тя.

Започнете деня с протеин

Закуска, богата на протеини, може да ви засити за по-дълго време и да предотврати ранния глад. Кисело мляко с горски плодове и канела е отличен избор.

„Високото съдържание на протеин, комбинирано с бавноусвоими въглехидрати, е ключово. Канелата стабилизира нивата на кръвната захар, което е изключително важно за овладяване на зимните апетити. Тази комбинация поддържа енергията и предотвратява следобедните пристъпи на глад, от които много хора страдат през студените месеци“, посочва диетологът.

Прясното сирене, богато на омега-3 мастни киселини, също е добра алтернатива.

Хидратацията е от ключово значение

Накрая, но не по важност, е приемът на течности. Заместването на студените напитки с топли билкови чайове може да бъде изключително полезно.

„Топлите напитки помагат да останете по-добре хидратирани, намаляват глада, причинен от дехидратация, и в същото време създават усещане за комфорт“, заключава Карин Пател.

