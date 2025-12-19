Коледните празници са времето, което събира семейството около празничната трапеза, на която традиционните храни имат специално място – наситени са със символика, история и спомени, предавани от поколение на поколение. 

Но в последните години все по-често на масата се появяват и ястия, привнесени от чужди култури – като германския коледния сладкиш щолен, например, който вече успя да се наложи като неизменна част от празничния сезон у нас.

Тази година обаче, защо да не опитаме нещо различно – за още кулинарни изживявания и разнообразие на празничната трапеза. Британските коледни мини кексчета (mincemeat cakes) са перфектни за целта.

Кратка история

Историята на mincemeat cakes започва още през Средновековието. Първоначално кексчетата са съдържали месо, откъдето идва и името – обикновено ситно накълцано агнешко или телешко. Месото се е смесвало със сушени плодове, подправки като канела, карамфил, индийско орехче, мед и алкохол. Нестандартната комбинацията от месо и сладки съставки била напълно нормална за епохата.

Религиозно значение

Сладкишът често бил в продълговата форма - като яслите, в които се ражда Младенеца и имали 13 съставки – символ на Исус Христос и апостолите.

Преход към сладък десерт

През XVIII–XIX в. месото постепенно отпада и плодовете го заместват напълно. Днес кексчетата са изцяло сладки и символ на британската Коледа.

И въпреки че вече не съдържат месо, името mincemeat остава – като жива следа от средновековната кухня и култура.

Снимка: iStock

Как да направим коледни мини кексчета

Съставки и приготвяне плънката (mincemeat)

  • 300 г султани (едри стафиди) + 200 г обикновени стафиди
  • 100 г захаросани кори от портокал и лимон, ситно нарязани
  • 2 средно големи ябълки, обелени и настъргани
  • 150 г кафява захар
  • 150 г говежда лой (може да се замени с масло или маргарин)
  • кората и сокът на 1 портокал + кората и сокът на 1 лимон
  • 2 ч.л. смесени подправки (канела, индийско орехче, карамфил, бахар) -  ½ ч.л. канела, ¼ ч.л. индийско орехче (настъргано), ½ ч.л. сол
  • 4–6 с.л. бренди или ром (на вкус)

В голяма купа смесваме всички сухи съставки. Добавяме лойта и разбъркваме добре. Прибавяме кората и сока от портокала, накрая и алкохола.

Оставяме сместа да отлежи 12–24 часа на хладно място, за да се смесят ароматите.

Снимка: iStock

Приготвяне на кексчетата

Съставки:

  • 150 г маргарин за печене
  • 150 г фина захар
  • 175 г брашно
  • 2 големи
  • 225 г минсмит

Загряваме фурната на 160°C. Намазваме страните на осем ринга за печене (7 см диаметър и 4 см дълбочина) и ги поставяме върху равна тава, застлана с хартия за печене.

Смесваме всички съставки, освен плънката, в голяма купа. Разбиваме с  електрически ръчен миксер – и тогава вече добавяме плънката и разбъркваме внимателно. Разпределяме сместа равномерно в ринговете. Печем във фурната около 45–50 минути, докато сладкишите се надигнат добре и станат светлозлатисти.

За украсата може да използваме по желание - кайсиев конфитюр, марципан и готови глазури и различни формички.

И още идеи за нестандарни и вкусни десерти - във видеото:

