Историята на срещата между младия мъж от Якутия Дмитрий и момичето от Нигерия - Рут би могла да стане сюжет на романтичен филм. Той е синеок блондин от най-студения край на планетата, а тя – израстнала под лъчите на яркото африканско слънце красавица с гъсти черни къдрици.

Дмитрий нежно нарича жена си Руся, тя него - „нашия татко“. Обяснението за последното „обикаля“ из апартамента – петгодишният Ярослав и по-малката му, двегодишна сестричка.

Любопитно е как момиче от многодетно африканско семейство и момче от далечния север успяват да се срещнат и да се влюбят – все пак Нигерия и Якутия са разделени от 16 550 км.

А още по-любопитно е, че мястото на срещата не е, както мнозина биха предположили, социалната мрежа. А една санктпетербургска улица.

Дмитрий Макригин заминава на ексурзия в Санкт Петербург. И докато се разхожда и запечатва моменти с фотоапарат, вижда Рут. Толкова е впечатлен, че дори сам не разбира как започва тайно да я снима, вдъхновен от екзотичната ѝ красота и плавните движения.

Снимка: instagram/ruth_tetteh_

По това време Рут Тетте се прощава с града на река Нева. Тя учи няколко години в местния университет и вече е получила диплома по икономика. След няколко дни самолетът ще я отнесе обратно в родната ѝ, толкова далечна Африка.

Но Нигерия така и не дочаква своята Рут – вместо това снежният Якутск я посреща.

Предричат бърз край на любовта им - но съдбата решава друго

Дмитрий и Рут обичат да си спомнят как в Санкт Петербург тя изведнъж забелязала фотографа – и вместо да се разсърди, се усмихнала и помахала с ръка. А той бил толкова възхитен от тази непринуденост, че веднага забравил за природната си скромност.

Снимка: instagram/ruth_tetteh_

„Той просто се приближи до мен и се извини. Беше толкова учтив и приятен в общуването, че желанието ми да му направя забележка моментално изчезна. Освен това ме изнеада английският му – до момента не бях срещала човек, живеещ в Русия и говорещ толкова свободно английски. Разхождахме се до късно вечерта, говорейки си непрестанно“, разказва Рут пред списание Woman.

От този момент започва тяхната история. Рут решава да остане в Русия, а Дмитрий пътува често между Санкт Петербург и Якутия. „Веднъж тя ме чакаше цели седем месеца. Аз я посещавах всеки отпуск, два пъти в годината. Имах много отговорна работа, която не можех просто така да оставя и да се преместя. Така продължи цели пет години. Живеехме в несигурност, като в романтична мелодрама. Докато най-накрая не решихме да променим живота си коренно – напуснах работа и се оженихме “, споделя на свой ред Дмитрий.

Това се случва през 2018 г., след като младият мъж, облечен като плюшено мече, прави предложение на любимата си буквално на улицата. Рут, без да се замисля, отговоря с „да“.

Живот сред студа

Днес на въпроса „Не ти ли е твърде студено?“ Рут само се усмихва. Сега тя знае какво са вълнени чорапи, кожени ръкавици и минус петдесет градуса.

Когато се местят да живеят в Якутск, двамата предизвикват истинска сензация сред местните жители. Бързо ги наричат „маршмелоу в шоколад“ и започват да следят съдбата им – правейки дори залози кога дъщерята на пустинята ще избяга от мразовития край. Но често любовта топли повече от слънцето.

Снимка: instagram/ruth_tetteh_

Младата съпруга не само свиква със суровия климат, но и овладява перфектно местната кухня. „Тя готви невероятно вкусно и постоянно експериментира. За нея якутската кухня е малко „бледа“ и я допълва с много от традициите на нейната страна. Харесва борш и пелмени. И винаги се чуди защо в магазините няма прясно месо, а все замразено“, разказва Дмитрий.

Все пак, през 2023 г., малко преди да посрещнат дъщеря си, Рут и Дмитрий се местят от Якутск в Санкт Петербург. И днес живеят щастливо в града, който някога свърза сърцата им.

