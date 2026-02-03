Предвид че успя да се наложи като актриса и популярно лице извън родната си Турция, не е никак учудваща появата на Ханде Ерчел на Седмицата на модата в Париж.

Всъщност звездата от турските сериали неведнъж е стъпвала на големи световни събития – свързани с модата и киноиндустрията.

И където и да се появи, Хандел винаги успява да предизвика възхита, както с красивата си, хармонична визия, така и с безупречния си стил – тя винаги прецизно подбра облеклата си спрямо етикета и изискванията на събитието.

Но на изминалата Седмицата на модата в Париж се случи нещо неочаквано. Актрисата заложи на стил, който никак не се понрави на безбройните ѝ почитатели. И предизвика оживени дискусии и остри критики в социалните мрежи.

За ревюто на Elie Saab Ханде избра провокативен тоалет – почти прозрачен топ, обсипан с пайети и миниатюрни цепки, комбиниран с миди кожена пола. Акцентът бяха кафеникаво-червените кожени ботуши с квадратен връх и клиновиден ток.

Снимка: instagram/handemiyy

Косата на актрисата беше оформена в стил wet-look (имитиращ мокра коса), а гримът, както винаги, бе безупречен, със силен акцент върху очите. Общо взето, Ерчел изглеждаше зашеметяващо, въпреки че тоалетът ѝ предизвика противоречиви реакции сред публиката.

Снимка: instagram/handemiyy

След това звездата от „Почукай на вратата ми“ се появи на ревюто на колекцията на Valentino. Този път тя избра дълго палто в лилав цвят. Въпреки привидно простия вид, бе добавила оригинален детайл – актуалния в момент черен чорапогащник с флорални апликации. А върху това бе поставила обувки с отворени пръсти – любопитно, които и самият чорапогащник не покриваше.

Снимка: instagram/handemiyy

„Какво странно и безформено палто...“. „Защо пръстите ѝ са голи? Чорапогащникът ѝ скъсан ли е или това е моделът?“ „Все едно е сложила халат. А обувките са странни, а чорапогащникът сякаш е от 90-те.“ – са само част от коментарите, насочени срещу Ханде.

Снимка: instagram/handemiyy

Все пак, немалко фенове я похвалиха за смелостта да бъде екстравагантна и различна – подчертавайки, че в крайна сметка стилът е въпрос на личен избор и възможност да заявиш себе си.

Харесвате ли визиите на Ханде Ерчел от Седмицата на модата в Париж? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Любопитни моменти от Седмицата на модата в Париж 2026 - гледайте във видеото:





Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER