Зендая си взема така необходимата почивка. Elle съобщава, че актрисата няма да присъства на модното събитие на годината, а именно - Мет Гала 2026 г., след като е имала изключително натоварени няколко месеца с пресконференции и промоции на филмовите проекти за „The Drama“ и „Euphoria“ .

Мет Гала 2026 г. ще се проведе в понеделник, 4 май, с тема „Изкуството на костюмите“. Миналогодишната тема беше „Създадено за теб“, като Зендая носеше изцяло бял костюм от Louis Vuitton.

Според списанието, Зендая е била видяна на 29 април с партньора си Том Холанд на неговия турнир по падел „Беро“ в Шърман Оукс, Калифорния. На следващия ден пък е снимала рекламна кампания за бранда „On“ в Ню Йорк.

Миналият месец излезе най-новият филм с участието на Зендая, „The Drama“, с участието на Робърт Патинсън, както и третият сезон на култовия сериал на HBO „Euphoria“. Но работните ангажименти не спират до тук.

През март 29-годишната актриса неведнъж намекна, че ще бъде извън светлината на прожекторите през следващите месеци, разкривайки по време на интервю за Fandango, че може да се наложи да „се скрие“ след толкова силна година.

„Просто се надявам да не омръзна на хората“, каза тя. „И наистина оценявам всички, които подкрепят някой от филмите или подкрепят кариерата ми по някакъв начин. Дълбоко съм благодарна и както казах, просто се надявам, че няма да ви омръзна тази година.“

Сега тя се подготвя за излизането на „Одисеята“ през юли; „Спайдърмен: Нов ден“ отново през юли; и „Дюн: Трета част“ през декември.