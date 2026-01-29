Вероятно мнозина помнят момичето от корицата на National Geographic от 1985 г. – с необичайните си светли, проникновени очи, които дадоха лице на разкъсвания от война Афганистан. И до днес корицата е сред най-емблематичните за популярното списание и символ на честите конфликти, водещи се в Близкия изток.

Шарбат Гула е едва на 13 години, когато американският фотограф Стив Маккъри случайно я забелязва в бежански лагер на пакистанско-афганистанската граница, който този момент тя обитава. Той е силно впечатлен от очите ѝ - от тяхното излъчване и нетипичния светъл цвят.

Маккъри я заснема и Шарбат за кратко време става световноизвестна, макар и всъщност никой да не знае коя точно е тя. Самоличността ѝ разкрита едва през 2002 г., когато екип на National Geographic заминава за Афганистан за да намери и узнае повече за жената от снимката.

След упорито търсене, продължило няколко месеца, те я откриват - вече омъжена, на 30 години и с три дъщери. Въпреки че времето и трудностите са заличили младостта ѝ, списанието пише по това време, че „очите ѝ все още блестят - това не е изчезнало.“

Хората от екипа успяват да убеди силно религиозната жена да бъде снимана отново, тъй като вече отдавна е символ на случващото се в Афганистан и е много популярна по света. Това я убеждава да свали бурката и да застане отново пред фотообектива.

Снимка: instagram/vintage_beauty5

С днешна дата става ясно, че Шарбат Гула е избягала от страната и преди няколко години се е установила в Рим, съобщава Protv.

53-годишната днес жена е била евакуирана в италианската столица в периода след изтеглянето на американските войски от Афганистан и възстановяването на контрола над страната от талибаните.

Гула е поискала помощ от италианското правителство, което се е ангажирало да ѝ помогне да се адаптира към живота в Италия.

Снимка: instagram/skynews

Въпреки това остава неясно кога точно Гула е пристигнала в страната или дали все още живее там. „Тя е представител на едни от най-бедните, но най-непоколебими жени в света“, заяви преди време д-р Масуда Джалал, първата и единствена жена, кандидатирала се за президент на Афганистан пред People. „Животът им е под заплаха по всяко време.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER