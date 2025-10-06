„Мис Свят България“ 2017 Вероника Стефанова превърна престижно модно събитие у нас в истинска приказка за майчинството и женствеността. По специална покана на дизайнерката Ради Лазарова тя излезе на подиума, придружена от трите си прекрасни дъщери — 5-месечната Амелия, 4-годишната Анабел и 6-годишната Анжела. Моментът се превръща в незабравим за публиката, но най-вече за гордата майка, която ни сподели, че е бил истински специален.

„Участието ни в ревюто беше по покана на Ради Лазарова и за нас беше огромно вълнение и чест да излезем заедно четирите на модния подиум,“ сподели Вероника с усмивка. „Прибрахме се от Гърция, за да участваме, защото този момент беше наистина специален за мен и за децата.“

Най-голямо вълнение и емоции за двете по-големи госпожици предизвикала подготовката у дома. „По-големите ми момичета дефилираха у дома, с трепет пробваха рокли, дори ми носеха обувките и с нетърпение очакваха този вълшебен момент.“

Снимка: Facebook

„На подиума те сияеха като истински принцеси и вярвам, че това ще остане за тях един невероятен детски спомен.“

Вероника признава, че този момент за нея е бил повече от просто ревю — бил е символ на любов, приемственост и мечти и се надява някой ден някоя от дъщерите й да последва нейните стъпки: „Може би някой ден някоя от тях ще наследи професията ми, защото много им харесва и се радвам, че в тази крехка възраст имаха възможност да се потопят в един различен свят – свят на красота, нежност и внимание.“

„За мен беше истинска чест да ги държа за ръка на сцената. Благодаря от сърце на всички, които направиха тази магия възможна“, споделя ни Вероника, която в началото на септември месец сбъдна още една своя мечта – дефилира с 4-месечната Амелия на модния подиум в Италия.

Снимка: Личен архив

Двете с най-малката й дъщеря закриват ревю по време на Mediterranean Fashion Week, a малката госпожица мигновено се превръща в звездата на вечерта.

Вижте във видеото какви палта да изберем за зимата:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK