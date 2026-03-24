Поредна сутрин в слънчевата и топла Шри Ланка. Момичетата се събират, обособени на няколко групички, за да обсъдят всичко, случило се до момента. И най-вече предната вечер, в която се състоя най-драматичната церемония на розата – след която три дами напуснаха завинаги имението на любовта: Анабела, Анастасия и Андгелина.

Но не това е нещото, което вълнува Елеонора, Доника, Гориция и Татяна. Разговорът на четирите дами се върти около изборът на ергените.

Доника е категорична, че предпочитанията на Кристиян показват за пореден път, че той търси нещо наистина „смислено“ и „различно“ и затова избра момичета, които най-добре пасват на неговата визия за живота.

Успорено с това още една група също разисква ситуацията. В центъра на разговора е Вероника, която, оказва се, е изключително засегната от поведението на Марин. Нейният „проблем“ е Алия, която „все повече се издига“ в очите на младия лекар и той открито показва предпочитанията си към нея.

Това изпълва с люта ревност Вероника. „Ако това момиче се държи вкъщи с Марин така, както тук, той никога няма да ѝ даде никаква роза. Трудно ми е да коментирам странното ѝ поведение“, категорична е актрисата. И допълва: „В момента, в който се пусне камера, както стои тихо и изолирано, Алия започва своето шоу.“

„Вероника ревнува“, категорична е Цветелина Велева. „А когато една жена започне да ревнува, тя става злобна. А злобата грози човека и може би затова тя не е привлекателна за Марин."

Подобно е и мнението на Симона. „Не следя Вероника отблизо, но наблюдавам, че тя има доста негативно отношение към момичетата, към които Марин проявява най-голям интерес. Което е показателно, че женската ревност кара да губиш реална представа за ситуацията и да се озлобяваш безпричинно.“

Към тяхното мнение се присъединява дори и Санта Китана. „Вероника е влязла в една яма, от която скоро няма да излезе, не си дава сметка за ситуацията и ще продължава да чопли.“

В крайна сметка Цветелина Велева обобщава директно ситуацията: „Марин не харесва Вероника и това е повече от ясно.“

