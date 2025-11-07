Мъжете в "Ергенът: Любов в рая" имаха възможността да покажат своите сили в епична битка на плажа "Титани на тягата" или иначе казано - теглене на въже. Победител е този, в чието поле премине флага, но в рая има и няколко допълнителни изненади.

В първия рунд се състезаваха Петър и Орлин, като актьора беше безапелационен победител. След тях бе ред на Тихомир и Калоян, които трябваше да дърпат въжето с готварски ръкавици. Тук спечели Тихомир.

Третата двойка състезатели бяха Радо и Йовица. При тях играта не беше толкова забавна, защото публиката разкритикува художника, че е спечелил нечестно.

След това той се изправи и срещу Красимир, който се отказа, след като Йовица се беше "закотвил" в пясъка и отново победи. Момичетата взеха отношение и избраха Краси за победител.

Стратегията на Йовица предизвика множество реакции. Дори стана така, че всички се "обърнаха срещу" него и неспортсментското му поведение.

Това напрежение не понесе на половинката му, Филипа, която не успя да сдържи сълзите си във вилата.

Как я успокои Йовица - вижте в следващото видео.

Емоциите не стихнаха и при Красимир, който продължи да се възмущава от играта на художника.

"Играта е да има хъс, да има да дърпаш, сила, да покажеш мъжкото, а не да легне и да стои 10-15 минути в контра! Затова се нервирах, защото не е мъжко. Ставаш и играеш мъжки, без значение дали ще биеш или ще паднеш", разсъждава той пред Анна-Шермин.

Повече - вижте във видеото по-долу.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

