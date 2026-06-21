Много хора смятат, че покачването или свалянето на килограми зависи единствено от храненето и физическата активност. Истината обаче е, че хормоните играят ключова роля в регулирането на апетита, метаболизма, разхода на енергия и начина, по който организмът складира мазнини.

Според специалистите хормоните не действат самостоятелно, а като част от сложна система, в която участват мозъкът, храносмилателната система, мастната тъкан и ендокринните жлези. Именно затова дори малки промени в хормоналния баланс могат да окажат влияние върху телесното тегло, пише Healthline

Хормоните, които контролират глада и ситостта

Чувството за глад и засищане се регулира от няколко различни хормона, които постоянно „комуникират“ с мозъка. Сред най-важните е грелинът, известен като „хормона на глада“. Той се произвежда основно в стомаха и изпраща сигнал до мозъка, че организмът има нужда от храна. Неговата противоположност е лептинът, който се отделя от мастните клетки и сигнализира, че тялото е получило достатъчно енергия и е време да спрем да се храним. В процеса участват още инсулинът, GLP-1, PYY и холецистокининът (CCK) – хормони, които подпомагат усещането за ситост и контрола върху апетита.

Най-важните хормони, свързани с теглото

Инсулин

Инсулинът се произвежда от панкреаса и регулира нивата на кръвната захар. Освен това той участва в съхраняването на излишната енергия под формата на мазнини. При състояние като инсулинова резистентност клетките започват да реагират по-слабо на действието му, което може да доведе до по-лесно натрупване на тегло и нарушения в обмяната на веществата.

Хормоните на щитовидната жлеза

Щитовидната жлеза произвежда хормони, които определят скоростта на метаболизма.При хипотиреоидизъм метаболизмът се забавя и това може да доведе до покачване на теглото, докато при хипертиреоидизъм организмът изгаря повече енергия и често се наблюдава отслабване.

Кортизол

Кортизолът е известен като „хормона на стреса“. В краткосрочен план той помага на организма да реагира при напрежение, но когато нивата му останат високи за дълго време, може да се увеличат апетитът, желанието за висококалорични храни и натрупването на мазнини, особено в областта на корема.

Естроген

При жените естрогенът също оказва влияние върху разпределението на телесните мазнини. По време на менопаузата нивата му естествено намаляват, което често се свързва с по-бавно изгаряне на калории и натрупване на мазнини около талията.

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Теглото влияе и на самите хормони

Връзката между теглото и хормоните е двупосочна. Повишеното количество мастна тъкан може да промени начина, по който организмът реагира на лептина, инсулина и половите хормони. Един от най-добре проучените примери е лептиновата резистентност – състояние, при което мозъкът вече не реагира ефективно на сигналите за ситост, въпреки че нивата на лептин са високи.

Ежедневните навици също променят хормоналния баланс

Хормоните реагират на начина ни на живот. Балансираното хранене с достатъчно белтъчини, фибри и полезни мазнини подпомага по-добрия контрол върху апетита. Недостатъчният сън може да наруши действието на хормоните, които регулират глада и ситостта, а хроничният стрес често повишава нивата на кортизол. Редовната физическа активност подобрява чувствителността към инсулина и подпомага нормалната работа на хормоните, участващи в обмяната на веществата.