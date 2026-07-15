На 97 години Мери, позната в интернет като “Лего баба“, показва на света, че творчеството не познава възрастови граници. Всяка седмица възрастната жена отделя между четири и шест часа, за да сглобява внимателно сложни комплекти от конструктора, доказвайки, че страстта, търпението и любопитството могат да съпътстват човек на всеки етап от живота.

Нейната отдаденост я превърна в истинска интернет сензация и звезда в социалните мрежи.

През годините Мери е завършила впечатляваща колекция от LEGO модели – от пиана, кранове, замъци, автомобили и самолети до едни от най-предизвикателните комплекти на марката, сред които гигантският Колизеум и емблематичният „Титаник“. Всеки от тях е доказателство за невероятното ѝ внимание към детайла и непоколебимата решителност.

Историята на Мери плени интернет не само заради моделите, които създава, но и заради силното послание, което носи. Във време, когато мнозина смятат, че възрастта ограничава възможностите, тя продължава да доказва точно обратното. И, всъщност, съвсем не е единствена.

Още една баба, на 85 години, доказва това. Първият си комплект тя получава като подарък от своя внук. Той искал да ѝ помогне да се занимава с нещо интересно, след като тя се преместила от Китай в Канада, за да бъде по-близо до семейството си. Макар в началото да срещнала редица трудности, днес тя вече е истински LEGO майстор и сглобява по няколко сложни комплекта всеки месец.

„Настоящата година започна доста тежко за баба ми“, разказва внукът ѝ пред Mymodernmet. „Тя счупи палеца си, а след това дойде в Канада заедно с майка ми, за да може тя да се грижи за нея, докато работи. Тук нямаше приятели, а лекарят ѝ каза, че на тази възраст е възможно никога да не възстанови напълно подвижността на ръката си след счупването. Това я обезкуражаваше още повече.“

Тогава, грижовният внук решил, че сглобяването на LEGO може да ѝ помогне едновременно да се занимава с нещо приятно и да упражнява движенията на пръстите си. Затова ѝ подарил ботанически комплект от серията с букети на LEGO.

„В началото беше доста трудно“, спомня си той. „Забелязах, че за по-възрастните хора често е предизвикателство да разпознават правилната ориентация на елементите в триизмерните инструкции. Почти на всяка стъпка трябваше да ѝ показвам как да ги разчита.“

Напредъкът ѝ обаче го изненадал. „Това, което ме впечатли най-много, беше колко бързо се подобри. Още на третия месец вече успяваше да завърши комплекти с над 3000 части само за две седмици.“

През 2025 г. бабата е сглобила общо 15 сложни LEGO комплекта, сред които и внушителния замък „Хогуортс“ (измисленото британско училище-пансион по магия от поредицата за Хари Потър на Дж. К. Роулинг). Макар задачите невинаги да били лесни, тя никога не се отказала и не оставила нито един комплект недовършен.

Във видеото - на какво още са способни бабите, особено за своите внуци:

