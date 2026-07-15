За Мартина Вачкова времето започна да тече по различен начин, след като в началото на юни дъщеря й роди момченце. Актрисата брои всяка минута, откакто стана баба на бебе Сава и не може да скрие усмивката си от щастие, което може да изпита само една майка, чието единствено дете е дало живот на първородния й внук.

Актрисата сподели как се чувства като баба, наричайки малкия Сава „най-голямото щастие“:

„Благодаря на Рада и Илия, които ме дариха с най-голямото щастие. Вече 44 дни Сава огрява и пълни живота ми!"

Снимка: Facebook

Марта Вачкова стана баба за първи път на 1 юни – Деня на детето. Тогава дъщеря ѝ Рада Миладинова роди момченце с перфектни мерки – тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра.

Бебето се роди по естествен път в столичната болница „Шейново“. Любопитен факт е, че самата Марта Вачкова също е родена в същата болница.

Снимка: facebook/II АГ Болница "Шейново"

Щастливата новина първоначално е пазена в тайна, тъй като Рада предпочита да държи личния си живот далеч от медийното внимание. Тя завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ с профил „Графика“, а след това продължава образованието си в Националната художествена академия със специалност „Плакат“.

От болница „Шейново“ пожелаха на Сава и семейството му здраве, щастие и много прекрасни мигове заедно, а на „баба Марта“ – да дочака още внуци и правнуци.

Раждането е водено от д-р Мажена Панова, позната на зрителите и като участничка във „Фермата“. Обичаната актриса изрази своите благодарности към своята приятелка, която е помогнала за естественото раждане на внука й:

„На тази снимка няма бебе, нито мама, нито тате. Има една прекрасна лекарка със златни ръце и огромно сърце - доктор Мажена Панова. Благодаря за радостта и приятелството, мила Мажена!“, пише Вачкова, споделяйки снимки с участничката от „Фермата“, на които изглеждат близки.