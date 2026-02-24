Селена Гомес и приятелките ѝ събират слънчеви лъчи от луксозна ядка. Певицата и основателка на Rare Beauty се наслади на слънчевото време в Лос Кабос, Мексико, в събота с приятелките си, включително актрисата от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев.
На снимки, получени от Page Six, 33-годишната Гомес е облечена в розов бански костюм, докато се излежава на плажа в петзвездния луксозен курорт Las Ventanas al Paraíso.
Актрисата от Disney Channel носеше и сламена шапка с широка периферия и големи черни слънчеви очила, за да се предпази от вредните слънчеви лъчи.
Междувременно Гомес носеше бяла дреха върху розовия си бански на яхтата. Въпреки това не успя да се скрие от папараците. Коментарите за тялото ѝ не закъсняха:
"Бременна ли е?
"Истинските тела все още същестуват в Холивуд!"
"Този бански не е подходящ за нея."
"Освежаващо е да видиш истинско тяло в света на пластичната хирургия."
Тя беше на почивка в Кабо през август 2025 г., отново на яхта с приятелите си. Тогава певицата отпразнува своето моминско парти, откъдето сподели множество снимки, на които е облечена в дрехи с надписи "Булка".
Месец по-късно изпълнителката на "Same Old Love" се омъжи за Бени Бланко в Sea Crest в Санта Барбара, Калифорния. Тоалетите на булката и младоженеца бяха от Ralph Lauren.
Гомес носеше ръчно драпирана сатенена рокля с бродерия и деколте, докато Бланко носеше класически черен смокинг и папийонка.
Сред гостите бяха най-добрата приятелка на Гомес, Тейлър Суифт, както и колегите ѝ от „Убийства в сградата“ Мартин Шорт, Стив Мартин и Пол Ръд. Сред другите присъстващи бяха Парис Хилтън, Ед Шийрън, Ашли Парк и колежката на Гомес от „Магьосниците от Уейвърли Плейс“ Дженифър Стоун.
Гомес и музикалният продуцент потвърдиха годежа си на 11 декември 2024 г.
Те започнаха да се срещат в средата на 2023 г., но запазиха връзката си в тайна няколко месеца, преди да я оповестят публично.
