Селена Гомес и приятелките ѝ събират слънчеви лъчи от луксозна ядка. Певицата и основателка на Rare Beauty се наслади на слънчевото време в Лос Кабос, Мексико, в събота с приятелките си, включително актрисата от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев.

На снимки, получени от Page Six, 33-годишната Гомес е облечена в розов бански костюм, докато се излежава на плажа в петзвездния луксозен курорт Las Ventanas al Paraíso.

Актрисата от Disney Channel носеше и сламена шапка с широка периферия и големи черни слънчеви очила, за да се предпази от вредните слънчеви лъчи.

Снимка: BACKGRID

Междувременно Гомес носеше бяла дреха върху розовия си бански на яхтата. Въпреки това не успя да се скрие от папараците. Коментарите за тялото ѝ не закъсняха:

"Бременна ли е?

"Истинските тела все още същестуват в Холивуд!"

"Този бански не е подходящ за нея."

"Освежаващо е да видиш истинско тяло в света на пластичната хирургия."

Тя беше на почивка в Кабо през август 2025 г., отново на яхта с приятелите си. Тогава певицата отпразнува своето моминско парти, откъдето сподели множество снимки, на които е облечена в дрехи с надписи "Булка".

Снимка: BACKGRID

Месец по-късно изпълнителката на "Same Old Love" се омъжи за Бени Бланко в Sea Crest в Санта Барбара, Калифорния. Тоалетите на булката и младоженеца бяха от Ralph Lauren.

Гомес носеше ръчно драпирана сатенена рокля с бродерия и деколте, докато Бланко носеше класически черен смокинг и папийонка.

Сред гостите бяха най-добрата приятелка на Гомес, Тейлър Суифт, както и колегите ѝ от „Убийства в сградата“ Мартин Шорт, Стив Мартин и Пол Ръд. Сред другите присъстващи бяха Парис Хилтън, Ед Шийрън, Ашли Парк и колежката на Гомес от „Магьосниците от Уейвърли Плейс“ Дженифър Стоун.

Гомес и музикалният продуцент потвърдиха годежа си на 11 декември 2024 г.

Те започнаха да се срещат в средата на 2023 г., но запазиха връзката си в тайна няколко месеца, преди да я оповестят публично.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER