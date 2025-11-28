Колкото и скептични да сме понякога, оказва се, че любовта може да възтържествува и да бъде напълно истинска в романтичните риалити формати. Пример за това са Доминик Щукман и Анна Росов – двама участници в германското издание на „Ергенът“.

Именно шоуто събира двамата влюбени – той е раздаващият рози кавалер, а тя необвързана дама. Анна печели сърцето на Доминик и получава последното цвете.

След финала продължават връзката си. И днес стигат до момента, в който свързват живота си официално.

Завинаги заедно

Бившият ерген се реши на голямата крачка и направи на любимата си романтично предложение за брак. На морския бряг, сред красива декорация във формата на сърце, той коленичи и поднесе пръстен и роза.

„Тя каза ДА!“, написа Доминик малко след това в профила си в Instagram.

А от споделените снимки се вижда колко щастлива е двойката – те скрепяват романтичния момент с прегръдки и нежна целувка.

От публикацията става ясно и, че Доминик е планирал предложението за брак в луксозен курорт на остров Мавриций.

Снимка: instagram/dominik.stuckmann

Участници от „Ергенът“ празнуват заедно с Доминик и Анна

Само минути след като сподели новината в социалните мрежи, двойката получи хиляди харесвания и множество коментари – включително и от други популярни риалити личности.

Андреас Манголд, ерген от 2019 г. пише: „Колко красиво! Честито, просто сте един за друг“. А Себастиан Клаус, който търсеше любовта в предаването през 2024 г., коментира: „Честито и добре дошли в клуба на сватбените приключения“.

Снимка: instagram/dominik.stuckmann

Последната роза на Доминик

Доминик Щукман намери своята половинка през 2022 г. – когато става главно действащо лице в риалити форматът „Ергенът“. На финала Анна получи последната роза.

След края на предването, Анна, която е от Хамбург, се мести във Франкфурт, за да бъде заедно с Доминик. Жертва, която се оказа напълно оправдана – двамаат изграждат стабилни отношения, които искат да бъдат вечни.

