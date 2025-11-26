Има една тема, която винаги става особено актуална по това време на годината. Идват празници, които са съпроводени с щедри трапези и неминуемото свързано с тях преяждане.

Затова, може би сега е моментът да говорим още по-открито за килограмите в повече и здравословните начини да се справим с тях. Ето защо гост в студиото на Преди обед ендокринологът д-р Райна Стоянова, музикантът Росен Янчев и както и Надежда Йорданова - една жена, която от години се бори с килограмите.

Историята на Надежда

Надежда споделя, че още от дете има наднормено тегло. Няма здравословни проблеми, докато не навлиза в пубертета – започва да страда от високо кръвно. Следват диетите. „С години - качвах, свалях, после пак качвах и свалях. Вечна борба, ежедневна“, споделя тя.

Така Надежда стига до момента, в който решава да потърси помощ. И намира Росен, който заедно с фондация „Подай ръка“ решава да помогне на младата жена. „Тя бе много честна с мен. И затова реших да ѝ подаря едно коледно чудо.“

Историята на Надежда е трогателна и защото тя е майка – която иска да живее заради своето дете. Синът ѝ е много дълго чакан - след едно загубено детенце и инвитро процедури. Именно в тези трудни периоди, тя качва още повече килограми.

А преди четири месеца, Надежда е принудена да преживее още един удар – смъртта на съпруга си. Тогава осъзнава, че остава единствената опора за своето дете. Ето защо тя е решена да се подложи на операция за намаляване размера на стомаха. Предполага се, че ще загуби между 40 и 50% от теглото си - при подходящ хранителният режим.

Мнението на специалиста

Към разговора се присъединява и доктор Стоянова, за да разкаже за съвременните научни подходи при подобни състояния. Най-важното, с което специалистът започва е, че затлъстяването задължително трябва да се лекува. „От лекари! Защото ние сме хората, които имаме правомощия и е разполагаме вече с много мощни оръжия в борбата това коварно състояние“, категорична е д-р Стоянова.

И допълва, че хирургичните решения вече са достъпни и в България, където има много добри специалисти.

Защо трупам килограми, след като не ям?

Това е въпрос, който много от хората, борещи се с килограмите, си задават. „Историята на Надежда е историята на много други пациенти, с които съм се сблъсквала в практиката си“, е отговорът на д-р Стоянова. „Но те не са виновни – нещо, което е много важно да се каже. Проблемът е много по-комплексен, по-сложен. Проблемът е дори в нашата народопсихология – да си кажем честно, българина няма правилни навици на хранене“, категорична е тя. Както е убедена, че няма и добра култура по отношение на диетите.

Какво още сподели д-р Райна Стоянова – за диетите, преяждането по празниците и какъв е пътят на Надежда оттук насетне, вижте във видеото:

