Тракия – регион, известен с тракийското вино, хилядолетни традиции във винопроизводството и уникални местни сортове грозде. Тази събота от 11:00 ч. по bTV новият епизод на „Вкусът на България“ ще пренесе зрителите в сърцето й.

Тракия – родината на легендарното тракийско вино

Тракийските земи от векове са символ на вино с дълбок вкус и магнетичен аромат. В епизода зрителите ще се срещнат с местни истории и легенди за тракийското вино, наричано „напитката на боговете“.

Този регион е познат с богатата си винена култура, която се предава от поколение на поколение, а „Вкусът на България“ показва защо винопроизводството остава основен поминък и днес.

Какво е сорт „библина“?

Акцент в епизода е древният сорт „библина“ – една от най-старите и ценени разновидности грозде в Тракия.

Зрителите ще научат:

откъде произхожда сортът „библина“

какво отличава виното, произведено от него

защо се смята за част от наследството на древните траки

Този рядък сорт е важен ключов елемент в развитието на българския винен туризъм и културната идентичност на региона.

Посещение на впечатляваща винарна, издълбана в хълм

Водещата Мария Жекова ще посети винарна, издълбана в хълм, разположена сред широки лозови масиви край село Момково.

Технологът на винарната ще сподели:

кои естествени материали дават най-добри резултати при отлежаване

как ферментацията влияе върху вкуса

кои техники в съвременното винопроизводство пазят духа на Тракия

Този сегмент е ценен за всички почитатели на винения туризъм, традиционните методи и висококачествените български вина.

Кулинарно вдъхновение: банички с грозде и орехи

Темата за виното получава апетитно допълнение.

Мария Жекова ще приготви ароматни банички с грозде и орехи – рецепта, която съчетава сладостта на гроздето с традиционната домашна кухня. Това е лесно и впечатляващо ястие за любителите на сезонни рецепти и тракийски вкусове.

Крепост Мезек – най-добре запазената средновековна крепост в Родопите

Регионът около Момково крие не само винени тайни, но и богата история.

Мария ще се изкачи до крепост Мезек, едно от най-добре запазените отбранителни съоръжения в Родопите.

величествената панорама, достигаща чак до Бяло море

впечатляващата архитектура от Средновековието

легендите за славното минало на крепостта

Това е перфектната дестинация за любителите на история, култура и пътувания из България.

„Вкусът на България“ доказва защо Тракия е един от най-богатите региони – по вкус, дух и легенди.

