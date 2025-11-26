Тракия – регион, известен с тракийското вино, хилядолетни традиции във винопроизводството и уникални местни сортове грозде. Тази събота от 11:00 ч. по bTV новият епизод на „Вкусът на България“ ще пренесе зрителите в сърцето й.
Тракия – родината на легендарното тракийско вино
Тракийските земи от векове са символ на вино с дълбок вкус и магнетичен аромат. В епизода зрителите ще се срещнат с местни истории и легенди за тракийското вино, наричано „напитката на боговете“.
Този регион е познат с богатата си винена култура, която се предава от поколение на поколение, а „Вкусът на България“ показва защо винопроизводството остава основен поминък и днес.
Какво е сорт „библина“?
Акцент в епизода е древният сорт „библина“ – една от най-старите и ценени разновидности грозде в Тракия.
Зрителите ще научат:
откъде произхожда сортът „библина“
какво отличава виното, произведено от него
защо се смята за част от наследството на древните траки
Този рядък сорт е важен ключов елемент в развитието на българския винен туризъм и културната идентичност на региона.
Посещение на впечатляваща винарна, издълбана в хълм
Водещата Мария Жекова ще посети винарна, издълбана в хълм, разположена сред широки лозови масиви край село Момково.
Технологът на винарната ще сподели:
кои естествени материали дават най-добри резултати при отлежаване
как ферментацията влияе върху вкуса
кои техники в съвременното винопроизводство пазят духа на Тракия
Този сегмент е ценен за всички почитатели на винения туризъм, традиционните методи и висококачествените български вина.
Кулинарно вдъхновение: банички с грозде и орехи
Темата за виното получава апетитно допълнение.
Мария Жекова ще приготви ароматни банички с грозде и орехи – рецепта, която съчетава сладостта на гроздето с традиционната домашна кухня. Това е лесно и впечатляващо ястие за любителите на сезонни рецепти и тракийски вкусове.
Крепост Мезек – най-добре запазената средновековна крепост в Родопите
Регионът около Момково крие не само винени тайни, но и богата история.
Мария ще се изкачи до крепост Мезек, едно от най-добре запазените отбранителни съоръжения в Родопите.
величествената панорама, достигаща чак до Бяло море
впечатляващата архитектура от Средновековието
легендите за славното минало на крепостта
Това е перфектната дестинация за любителите на история, култура и пътувания из България.
„Вкусът на България“ доказва защо Тракия е един от най-богатите региони – по вкус, дух и легенди.
