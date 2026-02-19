След като Мери Ан Пери сключва брак на 5 юли 1957 г., сватбената ѝ рокля прекарва десетилетия, прибрана в дъното на гардеробa. Но преди година, 90-годишната жена доживява нещо, което не е очаквала – да види как внучката ѝ, Коуди Бруър, вдъхва втори живот на винтидж роклята, преобразявайки я в модерна мини рокля за сватбеното си тържество.

„Тя беше шокирана дори от факта, че харесвам роклята. И дълбоко трогната от идеята, че искам да застана с нея пред олтара“, разказва 27-годишната Коуди пред People.

Пери не успява да присъства на сватбата на внучката си – която се случва в Сиена, Италия, но е изключително трогната, че тя е решила да я почете по толкова специален начин.

„За мен това беше много важно“, споделя самата Коуди. „Аз и баба ми имаме дълбока връзка и тя винаги е била постоянна и значима част от живота ми.“

Снимка: instagram/codyhutchison

Когато Коуди решава, просто на шега, да пробва сватбената рокля на баба си, оказва се, че тя ѝ пасва идеално. „Веднага разбрах, че трябва да бъде облечена именно с тази дреха. А баба ми с ми позволи да я използвам“, допълва младата жена.

С благословията на Пери, Коуди преработва старата рокля в нов тоалет за сватбеното тържество. Тя използва услугите на шивач с опит в създаването на винтидж рокли. Преобразяването било „бавен и осъзнат процес“, продължил цели шест месеца.

„Работихме на етапи – първоначално върху силуета, след това дължината, за стигнем до правилното решение“, обяснява Коуди. „Времето, което си дадохме, позволи финалната рокля да бъде едновременно обмислена и да ми пасва перфектно.“

Снимка: instagram/codyhutchison

Младата жена не пропуска да изрази възхищението си от всеки детайл от оригиналната рокля и признава. Според нея флоралната дантела, ниската талия, фините копчета по гърба и дори меката, пожълтяла патина на плата „излъчват непреходност и изключителна романтика“. Корсажът остава почти непроменен, единствено полата е скъсена до средата на бедрата и оформена в обемна, заоблена форма.

"Да преобразя роклята на баба си в нещо игриво, но все пак пропито с история, беше много лично. Изглеждаше непреходно, осъзнато и безпогрешно за мен.“

А на сватбеното тържество, които се състои на 28 септември, 2025 г., Коуди се чувства като „нежна винтидж булка“. И цялото семейство, както и многобройните гости, са изключително впечатлени от визията ѝ.

Както и хилядите последователи на Коуди в социалните мрежи – които харесаха видео компилацията от преобразяването на роклята, която младата жена сподели в профила си в TikTok.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER