Напук на целия негативизъм и нападките, на които бяха многократно изложени, Натали и Орлин все още са заедно. Дори нещо повече – участниците в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая” са единствените, които "оцеляха" като двойка след края на формата и дадоха шанс на връзката си.

И по всичко изглежда, че нещата между тях се случват повече от перфектно. „Срещнах любовта в лицето на Орлин“, сподели дори Натали в неотдавнашно интервю за LadyZone.bg.

А сега, може би, двамата са готови да предприемат следващата голяма крачка – и официално да заявят любовта си пред света.

Преди броени дни Натали публикува няколко кадъра, на които позира в красива булчинска рокля – нещо, което породи множество догадки сред последователите ѝ.

А към снимките тя написа с леко намигване: „Не знаем какво ще каже свекървата за идеята preloved рокля, но сме сигурни, че има доста по-радостни начини да похарчим четирицифрена сума. Повтаряйте след нас: "Самолетни билети до Япония"... Ще ви очакваме за проба, а с нея и контактите на добрите травъл агенции."

Снимка: instagram/natali__stoycheva

Думите на Натали биха могли да се тълкуват многозначно. Дали тя и Орлин наистина готвят сватба?И дори са планирали медения си месец? Отговорът на този етап е един - само времето ще покаже!

И дали предстои или не сватбено тържество - може би не това е чак толкова важно. Много по-важно е, че Натали и Орлин се разбират чудесно и прекарват голяма част от времето си заедно.

Наскоро те посетиха дори изложбата е на Гийермо Лорка в Националната художествена галерия. „Искрено я препоръчваме, дори на хора, които по принцип не са големи фенове на галерии и подобни събития“, написа Натали към поредицата от снимки на които е с любимия си Орлин.

Какво още е споделяла открито Натали за любовта си към Орлин - гледайте във видеото:



