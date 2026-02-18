Забравете всичко, което знаете за преклонната възраст! Докато някои хора се оплакваме от болки в гърба след няколко часа пред компютъра, една 92-годишна дама от Китай доказва, че възрастта е просто цифра, а добрата форма може а бъде постигната без значение от възрастта.

Видео от охранителните камери в старчески дом в провинция Шандонг взриви социалните мрежи, като на кадрите се вижда как възрастната жена, висока едва 1,60 м, се приближава към металната порта на дома. Това, което следва, прилича повече на сцена от „Мисията невъзможна“, отколкото на ежедневие в социално заведение, съобщава Straits Times.

Бягство за по-малко от 24 секунди

С изумителна ловкост възрастната жена се хваща за горната част на 2,15-метровата ограда, намира опора за краката си и само за 24 секунди прехвърля тялото си от другата страна на оградата.

Директорът на дома в град Янтай обяснява пред медиите, че жената страда от тежка форма на Алцхаймер. Въпреки заболяването обаче, тя никога не е губила страстта си към движението. Оказва се, че през целия си живот тя е имала силен интерес към упражненията и катеренето – хоби, което очевидно е поддържало мускулатурата и духа ѝ в перфектно състояние дори на 92 години.

За радост дамата е намерена от персонала малко по-късно в околностите на дома, в добро здраве и без никакви наранявания.

