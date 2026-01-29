Консултациите за избор на служебен премиер при президента на България Илияна Йотова продължават. Новоназначеният държавен глава се срещна днес по-рано с представители на властта – сред които и заместник-омбудсмана Мария Филипова.

Любопитното е, че това е втората дама, към която Илияна Йотова отправя подобно предложение. Първа бе Рая Назарян – но за разлика от председателя на Народното събрание, Мария Филипова обяви, че е с готовност би приела поста служебен премиер.

Още една красива жена в политиката

Мария Филипова е магистър от Университет за национално и световно стопанство в София, със специалност “Право“. Има множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите.

Тя е с над 10 годишен опит в правната сфера, а от края на 2025 г. заема длъжността заместник-омбудсман на България.

Строг стил и етикет

Предвид, че е жена от политическите среди, Мария Филипова стриктно се придържа към налагания от сферата и позицията ѝ дрескод – елегантни костюми в неутрални цветове.



За срещата си с президента Илияна Йотова, която лично я посрещна на входа на Президентството, заместник-омбудсманът бе заложила на костюм с изчистена кройка в сив цвят от две части – сако и пола. Акцентът бяха големите двуредни копчета и бежовите обувки на висок ток.

Снимка: facebook.com/mariya.asenova.filipova





Именно сдържаните костюми са облеклото, с което най-често Мария Филипова може да бъде видяна в публичното пространство. Но личният ѝ стил е доста по-различен.

Снимка: facebook.com/mariya.asenova.filipova

Ежедневен комфорт с щипка екстравагантност

Мария Филипова нерядко споделя снимки в социалните мрежи, с които разкрива моменти от личния си живот. В ежедневието тя е далеч от образа на „строг политик“ – и залага на комфорта: дънки, шушлякови якета, черни блузи. Но задължително към тях включва акцент, който разчупва визията и носи лек ексцентризъм.



Като например голям кожен кафяв колан поставен върху обемно яке и кореспондиращ с обувки в същия цвят.

Снимка: facebook.com/mariya.asenova.filipova





Или пък актуална кожена пола в кафеникаво-бежовата гама, съчетана с черно поло.

Снимка: facebook.com/mariya.asenova.filipova

По всичко изглежда, че Мария Филипова има афинитет към кафявите цветове – още едно доказателство е снимката с кафявеникавото палто, с дължина под коленете, съчетано с панталон в сходен цвят и бели спортни обувки. Изборът на тази цветова гама всъщност съвсем не е случаен – тъй като „пасва“ отлично на светлия цвят на косата на дамаат, която тя носи винаги свободно спусната по раменете и оформена на леки вълни.

Снимка: facebook.com/mariya.asenova.filipova

