Лили Естер бе сред най-интересните и запомнящи се участнички в „Ергенът: Любов в рая“. Въпреки факта, че бе по-скоро сдържана – тя не държеше да бъде в центъра на събитията и не коментираше на всяка цена.

И ако все пак професионалната танцьорка стигаше до лични откровения и упреци към другите, тя го правеше само в крайни случи – когато бе провокирано личното ѝ чувство за справедливост.

Така например, тя не се поколеба да нарече Радо „лицемер, интригант и непукист“, тъй като не приемаше много от нещата в поведението на младия мъж. И се осмели дори му заяви в очите колко разочарована е от него, въпреки че знаеше, че ще плати висока цена за това – няма да получи роза на последвалата церемония. Както и стана и бе принудена да напусне романтичното риалити.

След което Лили тотално се дистанцира от предаването – сякаш не искаше дори да си спомни, че е била част от него. Тя е единственият участник, който така и никога не сподели снимка от от времето, прекарано в рая, нито пък коментира каквото и да било. Отказа всякакви интервюта и появи в ефир.

Твърде вероятно е днес Лили да смята участието си в „Ергенът: Любов в рая“ като загуба на време. Като със сигурност за нея е ценно, предвид, че е професионален танцьор и ангажиран модел – който често се появява в артистичните среди.

Все пак, Лили Естер се присъедини към бляскавото парти, което наскоро събра на едно място звездите от романтичното риалити. И снимки, публикувани в социалните мрежи, разкриха кои участници са в прекрасни отношения помежду си.

На един от кадрите, Лили позира заедно с Натали и Филипа – трите момичета са усмихнати и очевидно се забавляват в компанията си.

Екзотичната танцьорка е родена в София, въпреки че има нигерийски и етиопски корени. Израснала в нестабилна семейна среда, тя е развила силно чувство за самосъхранение и недоверие към хората. Споделяла е, че е разочарована от предишни връзки. Говорила е и за открито говори за расизма и негативното отношение, с което често се сблъсква в България.

Във видеото - моменти от участието на Лили Естер в „Ергенът: Любов в рая“:

