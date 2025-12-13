Да си участник в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" съвсем не е лесна работа. Пререканията и напрежението между участниците са огромни – при това не само в рамките на шоуто, а и далеч след това.

Преди броени дни станахме свидетели на неочакван конфликт между Денис Костадинов и Галена Назърова. Двамата споделиха ексклузивно пред LadyZone.bg своите гледни точки и обясниха проблема, който се разрасна в социалните мрежа – предварителни уговорки, познанства и намеса на трети лица.

Галена, както се оказа се, имаше негласна уговорка и още един участник в предаването - Радо. Познанството между двамата датираше далеч преди старта на шоуто– те се познаваха, макар и индиректно и именно в рая най-сетне се срещнаха „очи в очи“. Но въпреки привидната романтика и взаимния интерес, нещата помежду им не потръгнаха, дори напротив – те бяха една от двойките, принудени да напуснат непосредствено преди финала.

И може би поредицата от разочарования, които преживя Галена за пребиваването си в "Ергенът: Любов в рая", а и след това, я накараха да направи едно неочаквано признание.

В профилите си – както в Instagram, така и във Facebook, тя сподели колко възхитена е от участника, който определя като „един от най-истинските хора, които познавам“.

Изненадващо, или не, става дума за Левент. Същият, който още с появата си в предаването влезе в конфликт с Вики, а по-малко по-късно бе готов да предложи брак на Благовеста.

Но участието му, макар и кратко, е оставило положителни впечатления сред част от участниците.

„Той е един от онези редки характери, които сякаш се раждат с вътрешна истина, която не крият нито от себе си, нито от останалите. Той няма бариери, няма маски, и фалшиви задръжки. При него всичко е истинско. И е толкова откровен и искрен, че понякога граничи с наивност… но точно в това се крие най-голямото му богатство“ – това са само част от милите думи, които отправи Галена към младия мъж.

И към кадъра, в който двамата позират усмихнати и прегърнати, Галена допълва, че Левент е един от най-истинските хора, които е срещала в живота си. И с които ще останат най-добри приятели.

Снимката е от бляскавото парти отпреди седмица, което събра на едно място звездите от „Ергенът: Любов в рая“ – непосредствено преди финала.

