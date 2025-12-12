Дори и след края на "Ергенът: Любов в рая" напрежението между участниците продължава. Денис Костадинов влезе в остър конфликт с една от участничките, която излезе на крачка преди финала - Галена Назърова. Двамата споделиха ексклузивно пред LadyZone.bg своите гледни точки и обясниха проблема, който се разрастна в социалните мрежи.

Преди дни Денис публикува кратко видео в своите Instagram Stories, в което критикува поведението на Галена, по време на предаването, както и извън него. Той се обърна към нея с думите: "селянко, проста, казанлъшка".

Той продължи да коментира участието на PR-ката в "Надкаст", очевидно под афект:

"Първо, нямаш право да говориш на кого действията са подмолни и на кого не, при положение, че те видяхме теб в къщата как действаш и каква интригантка си, заедно с твоя възлюбен Радо."

Денис обясни на аудиторията си от последователи, че пази и знае "някои неща", като разкри, че тя предварително е била наясно кои са участниците в риалитито, както тя самата сподели при своето влизане в рая, че знае, че човек от миналото ѝ е там - Радо.

Пред LadyZone.bg той каза, че тя се е опитала да влезе в ролята на Купидон и да го "сватоса" с нейната приятелка Габриела Митева, която имаше доста кратък престой във вилата на любовта. Той потвърди, че двамата са си писали в социалните мрежи още преди старта на предаването, но отрече да е усетил каквото и да е привличане към нея.

Според него това е била още една уговорка на Галена - този път с нейна приятелка. Именно това го е провокирало да изкаже мнението си за ситуацията публично.

Той допълни, че Галена "извърта" много неща.

"Меря си думите, но знам кога да говоря", завърши Денис.

Не пропуснахме да се свържем и с Галена, която пък сподели, че Денис и Габриела са имали уговорка, която той не е спазил - да се поддържат до финала като двойка. Според нея той продължава да прикрива неща, които не са били излъчени, както и факта, че не се познава с Габриела, когато са се видяли за пръв път в имението.

"Няма да падна на неговото ниво", констатира тя.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK