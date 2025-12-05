Радослав Вълчанов е преприемач, създател на съдържание и приключенец. Той споделя опита си с младежи, посредством социалните мрежи. Ергенът влезе в романтичното риалити във впечатляваща форма, с която може да впечатли всяка жена.

Кой е Радослав Вълчанов?

Радослав е от град Варна. Занимава се с търгуване на американската борса. Той е републикански шампион по плуване и има 4 медала по културизъм.

Красив, висок, атлетичен, магнетичен. Живял е в Америка, обиколил е цяла Европа, Малдивите, Камбоджа, Ямайка, Тайланд, Бахамите, Хавайските острови. Граби с пълни шепи от живота, работи постоянно над себе си и общува с лекота. Не губи време в драми и тежки мисли.

Широко скроен е и има опит с жените. Привличат го скромни и срамежливи момичета, които крият дълбочина зад своята тиха фасада. Не играе игри и не прави намеци - действа директно, без колебание.

Какво обаче все още никой не знае за него? Споделя ни в поредицата "Лексикон":

Лексикон

1. Коя черта в характера си харесваш най-много?

Трудностите не ме плашат, а напротив, мотивират ме още повече. Те ме карат да не се отказвам и да продължавам напред. Трудностите за мен са ясен знак, че съм на прав път.

2. Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?

Илън Мъск. Той е човек, на когото много се възхищавам като човек, начин на мислене, бизнеси, развитие и т.н.

3. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Бих искал да науча бъдещите си деца да са добри хора, да помагат, да не завиждат и да не са алчни.

4. Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Да вярва в себе си повече, защото има всички качества да постигне всичко, което иска, просто да има вяра в себе си и в Бог.

5. Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е грижа между двама човека, които се подкрепят независимо от обстоятелствата, какво другите хора казват и какви са пречките помежду им. Любовта за мен е връзка между душите, не толкова физическо привличане.

6. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Нямам. Винаги съм себе си и разчитам на това какъв човек съм и на своя характер. Винаги показвам това, което съм аз на човека отсреща.

7. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Нямам.

8. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Ангелче, молещи се ръце и червено сърце.

9. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Череши, Dax "Dear God", бяло, Барселона.

Какво се случва с Радо в „Ергенът: Любов в рая“?

Радо влезе с гръм и трясък в рая, когато жените и мъжете бяха подложени на изолация - дамите в имението, а кавалерите на скаутски лагер.

Той привлече вниманието на няколко момичета - Анна-Шермин, Натали и Лили Естер. Вълчанов имаше възможност да покани някого на среща и избра Шермин, но остана с лоши впечатления за нея и характера ѝ.

По-късно в предаването се заформи по-близка връзка между борсовия трейдър и Лили. Двамата често споделяха времето си заедно, показваха непринудена близост и се разбираха хармонично. Въпреки това и между тях не провървя.

Точно когато Радо остана свободен се появи и жена от миналото му в риалитито - Галена Назърова. При нейното влизане във вилата в рая, той не реагира по никакъв начин и се направи, че не я познава, което много я разочарова.

Драматичното им "начало" не им попречи да се опознаят по-добре и да се заформят като двойка.

Защо всички се настроиха срещу Радо и Галена - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK