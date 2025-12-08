Любов, страст, ревност и съдбоносни избори – финалистите на „Ергенът: Любов в рая“ вече са по двойки, но дали звездите са на тяхна страна? Астрологичният анализ на зодиите им разкрива кои връзки имат шанс да се превърнат в стабилно семейство и кои са обречени на бурни раздели още след като приключи предаването.

Филипа и Йовица

Филипа е родена под знак Скорпион, но зодията на Йовица остава неизвестна, защото той самият я пази в тайна. Тук, за съжаление, не може да се направи реален анализ без неговия знак, въпреки това можем да представим ориентир:

Скорпионът е интензивен, ревнив, дълбоко емоционален, контролиращ. За да е щастлива, ѝ трябва партньор, който е:

емоционално стабилен

лоялен

не флиртува демонстративно

Киара и Красимир

Попфолк певицата е зодия Близнаци, а бизнесменът – Водолей. Съвместимостта им е отлична. Това е една от най-добрите комбинации в зодиака! Астрологията показва, че двамата могат да бъдат много добра двойка за дългосрочна връзка.

Защо си пасват:

И двамата са въздушни знаци

Обичат свобода, разговори, пътувания, социален живот

Нямат нужда от драматични емоции – връзката им е лека и интелектуална

За съжителство:

Отлично – без излишен контрол

Всеки има своето лично пространство

Семейство е възможно, ако има:

ясни правила

свобода

общи цели

Габи и Калоян

Тя е Везни, а той е Телец. Съвместимостта им е много добра. Това е класическа романтична двойка, тъй като и двамата са управлявани от Венера – планетата на любовта.

Плюсове:

Везните носят чар, дипломация и романтика

Телецът носи стабилност, финансова сигурност и вярност

Много силно физическо привличане

Минуси:

Телецът е инат

Везните се колебаят и понякога избягват конфликти

За съжителство:

Заедно могат да изградят уютен дом

Много добра комбинация за брак и деца

Кристина и Петър

Юристката е Близнаци, актьорът е зодия Лъв. Тук отново съвместимостта на двойката може да се определи като много добра. Много харизматичен, шумен и страстен микс от характери.

Плюсове:

Лъвът дава сила, лидерство и сигурност

Близнаците носят свежест, разговори и настроение

Социално много силна двойка

Минуси:

Лъвът обича внимание

Близнаците са флиртаджии, т.е. е възможна силна ревност

Семейство е възможно, ако Кристина не ограничава свободата си прекалено, а Петър не стане прекалено доминиращ

Астрологията доказва, че двамата са подходящи един за друг, но ще имат бурни периоди.

Дениз и Виктор

Зодията на Дениз е лъв, а на Виктор – Дева. Съвместимостта им е слаба към средна. Това е трудна комбинация.

Проблеми:

Лъвът е емоционален, обича внимание и признание

Девата е критична, сдържана, практична

Девата може да „гаси“ самочувствието на Лъва

Лъвът може да дразни Девата с драматизъм

Съжителството им е възможно, но с много компромиси. Трудно биха изградили семейство, освен ако и двамата не са изключително зрели. Изглежда връзката им е по-скоро кармична и може да бъде много напрегната.

Любовният триъгълник - Натали, Орлин и Тихомир

Хореографката е родена под знак Близнаци, Орлин е Овен, а Тихомир – Риби.

Натали и Тихомир

Двамата нямат почти никаква зодиакална съвместимост:

Рибите са свръхемоционални, раними и зависими

Близнаците са логични, променливи и повърхностни

Рибите ще страдат, Близнаците ще се задушат

Подходящи повече за кратка романтична авантюра, но не и за живот заедно.

Натали и Орлин

Съвместимостта им е много добра, защото овенът прави ясни действия, защитава и излъчва страст. Близнаците дават разговор, флирт и движение. Двамата показаха много силно начало - забавление, искри и страсти.

Рискът е, че Овенът обича да доминира, а Близнаците не търпят контрол. Те са по-подходящата двойка за реална връзка и динамика.

Благовеста и Денис

Зодията на Благовеста е Овен, на Денис – Дева. Заедно знаците им не предполагат добра съвместимост. Въпреки това, те имат много различни темпераменти:

Овен – импулсивен, директен, огнен

Дева – рационален, критичен, спокоен

Конфликти:

Овенът действа, Девата мисли

Овенът се ядосва бързо, Девата трупа вътрешно

Съжителството им би било трудно, без ясни роли. Семейство е възможно, ако Денис приеме темперамента ѝ, а тя - неговата критичност

Това би била по-скоро връзка на изпитания, не на лекота.

Класация

Най-подходящи за сериозна връзка и семейство:

1. Габи и Калоян - перфектната двойка за брак

2. Киара и Красимир - силно интелектуално партньорство

Средна съвместимост:

1. Кристина и Петър

2. Натали и Орлин

Трудни двойки:

Дениз и Виктор

Благовеста и Денис

Натали и Тихомир

