Любов, страст, ревност и съдбоносни избори – финалистите на „Ергенът: Любов в рая“ вече са по двойки, но дали звездите са на тяхна страна? Астрологичният анализ на зодиите им разкрива кои връзки имат шанс да се превърнат в стабилно семейство и кои са обречени на бурни раздели още след като приключи предаването.
Филипа и Йовица
Филипа е родена под знак Скорпион, но зодията на Йовица остава неизвестна, защото той самият я пази в тайна. Тук, за съжаление, не може да се направи реален анализ без неговия знак, въпреки това можем да представим ориентир:
Скорпионът е интензивен, ревнив, дълбоко емоционален, контролиращ. За да е щастлива, ѝ трябва партньор, който е:
- емоционално стабилен
- лоялен
- не флиртува демонстративно
Киара и Красимир
Попфолк певицата е зодия Близнаци, а бизнесменът – Водолей. Съвместимостта им е отлична. Това е една от най-добрите комбинации в зодиака! Астрологията показва, че двамата могат да бъдат много добра двойка за дългосрочна връзка.
Защо си пасват:
- И двамата са въздушни знаци
- Обичат свобода, разговори, пътувания, социален живот
- Нямат нужда от драматични емоции – връзката им е лека и интелектуална
За съжителство:
- Отлично – без излишен контрол
- Всеки има своето лично пространство
Семейство е възможно, ако има:
- ясни правила
- свобода
- общи цели
Габи и Калоян
Тя е Везни, а той е Телец. Съвместимостта им е много добра. Това е класическа романтична двойка, тъй като и двамата са управлявани от Венера – планетата на любовта.
Плюсове:
- Везните носят чар, дипломация и романтика
- Телецът носи стабилност, финансова сигурност и вярност
- Много силно физическо привличане
Минуси:
- Телецът е инат
- Везните се колебаят и понякога избягват конфликти
За съжителство:
- Заедно могат да изградят уютен дом
- Много добра комбинация за брак и деца
Кристина и Петър
Юристката е Близнаци, актьорът е зодия Лъв. Тук отново съвместимостта на двойката може да се определи като много добра. Много харизматичен, шумен и страстен микс от характери.
Плюсове:
- Лъвът дава сила, лидерство и сигурност
- Близнаците носят свежест, разговори и настроение
- Социално много силна двойка
Минуси:
- Лъвът обича внимание
- Близнаците са флиртаджии, т.е. е възможна силна ревност
Семейство е възможно, ако Кристина не ограничава свободата си прекалено, а Петър не стане прекалено доминиращ
Астрологията доказва, че двамата са подходящи един за друг, но ще имат бурни периоди.
Дениз и Виктор
Зодията на Дениз е лъв, а на Виктор – Дева. Съвместимостта им е слаба към средна. Това е трудна комбинация.
Проблеми:
- Лъвът е емоционален, обича внимание и признание
- Девата е критична, сдържана, практична
- Девата може да „гаси“ самочувствието на Лъва
- Лъвът може да дразни Девата с драматизъм
Съжителството им е възможно, но с много компромиси. Трудно биха изградили семейство, освен ако и двамата не са изключително зрели. Изглежда връзката им е по-скоро кармична и може да бъде много напрегната.
Любовният триъгълник - Натали, Орлин и Тихомир
Хореографката е родена под знак Близнаци, Орлин е Овен, а Тихомир – Риби.
Натали и Тихомир
Двамата нямат почти никаква зодиакална съвместимост:
- Рибите са свръхемоционални, раними и зависими
- Близнаците са логични, променливи и повърхностни
- Рибите ще страдат, Близнаците ще се задушат
Подходящи повече за кратка романтична авантюра, но не и за живот заедно.
Натали и Орлин
Съвместимостта им е много добра, защото овенът прави ясни действия, защитава и излъчва страст. Близнаците дават разговор, флирт и движение. Двамата показаха много силно начало - забавление, искри и страсти.
Рискът е, че Овенът обича да доминира, а Близнаците не търпят контрол. Те са по-подходящата двойка за реална връзка и динамика.
Благовеста и Денис
Зодията на Благовеста е Овен, на Денис – Дева. Заедно знаците им не предполагат добра съвместимост. Въпреки това, те имат много различни темпераменти:
- Овен – импулсивен, директен, огнен
- Дева – рационален, критичен, спокоен
Конфликти:
- Овенът действа, Девата мисли
- Овенът се ядосва бързо, Девата трупа вътрешно
Съжителството им би било трудно, без ясни роли. Семейство е възможно, ако Денис приеме темперамента ѝ, а тя - неговата критичност
Това би била по-скоро връзка на изпитания, не на лекота.
Класация
Най-подходящи за сериозна връзка и семейство:
1. Габи и Калоян - перфектната двойка за брак
2. Киара и Красимир - силно интелектуално партньорство
Средна съвместимост:
1. Кристина и Петър
2. Натали и Орлин
Трудни двойки:
- Дениз и Виктор
- Благовеста и Денис
- Натали и Тихомир
