Любов, страст, ревност и съдбоносни избори – финалистите на „Ергенът: Любов в рая“ вече са по двойки, но дали звездите са на тяхна страна? Астрологичният анализ на зодиите им разкрива кои връзки имат шанс да се превърнат в стабилно семейство и кои са обречени на бурни раздели още след като приключи предаването.

Филипа и Йовица

Филипа е родена под знак Скорпион, но зодията на Йовица остава неизвестна, защото той самият я пази в тайна. Тук, за съжаление, не може да се направи реален анализ без неговия знак, въпреки това можем да представим ориентир:

Скорпионът е интензивен, ревнив, дълбоко емоционален, контролиращ. За да е щастлива, ѝ трябва партньор, който е:

  • емоционално стабилен
  • лоялен
  • не флиртува демонстративно

Киара и Красимир

Попфолк певицата е зодия Близнаци, а бизнесменът – Водолей. Съвместимостта им е отлична. Това е една от най-добрите комбинации в зодиака! Астрологията показва, че двамата могат да бъдат много добра двойка за дългосрочна връзка.

Защо си пасват:

  • И двамата са въздушни знаци
  • Обичат свобода, разговори, пътувания, социален живот
  • Нямат нужда от драматични емоции – връзката им е лека и интелектуална
Киара и Красимир - най-пикантните моменти на двойката в

За съжителство:

  • Отлично – без излишен контрол
  • Всеки има своето лично пространство

Семейство е възможно, ако има:

  • ясни правила
  • свобода
  • общи цели

Габи и Калоян

Тя е Везни, а той е Телец. Съвместимостта им е много добра. Това е класическа романтична двойка, тъй като и двамата са управлявани от Венера – планетата на любовта.

Плюсове:

  • Везните носят чар, дипломация и романтика
  • Телецът носи стабилност, финансова сигурност и вярност
  • Много силно физическо привличане
Габи и Калоян - най-горещите моменти на двойка в

Минуси:

  • Телецът е инат
  • Везните се колебаят и понякога избягват конфликти

За съжителство:

  • Заедно могат да изградят уютен дом
  • Много добра комбинация за брак и деца

Кристина и Петър

Юристката е Близнаци, актьорът е зодия Лъв. Тук отново съвместимостта на двойката може да се определи като много добра. Много харизматичен, шумен и страстен микс от характери.

Плюсове:

  • Лъвът дава сила, лидерство и сигурност
  • Близнаците носят свежест, разговори и настроение
  • Социално много силна двойка

Минуси:

  • Лъвът обича внимание
  • Близнаците са флиртаджии, т.е. е възможна силна ревност

Семейство е възможно, ако Кристина не ограничава свободата си прекалено, а Петър не стане прекалено доминиращ

Астрологията доказва, че двамата са подходящи един за друг, но ще имат бурни периоди.

Дениз и Виктор

Зодията на Дениз е лъв, а на Виктор – Дева. Съвместимостта им е слаба към средна. Това е трудна комбинация.

Проблеми:

  • Лъвът е емоционален, обича внимание и признание
  • Девата е критична, сдържана, практична
  • Девата може да „гаси“ самочувствието на Лъва
  • Лъвът може да дразни Девата с драматизъм
Дениз и Виктор - най-запомнящите се моменти на двойка в

Съжителството им е възможно, но с много компромиси. Трудно биха изградили семейство, освен ако и двамата не са изключително зрели. Изглежда връзката им е по-скоро кармична и може да бъде много напрегната.

Любовният триъгълник - Натали, Орлин и Тихомир

Хореографката е родена под знак Близнаци, Орлин е Овен, а Тихомир – Риби.

Натали и Тихомир

Двамата нямат почти никаква зодиакална съвместимост:

  • Рибите са свръхемоционални, раними и зависими
  • Близнаците са логични, променливи и повърхностни
  • Рибите ще страдат, Близнаците ще се задушат

Подходящи повече за кратка романтична авантюра, но не и за живот заедно.

Натали и Орлин

Съвместимостта им е много добра, защото овенът прави ясни действия, защитава и излъчва страст. Близнаците дават разговор, флирт и движение. Двамата показаха много силно начало - забавление, искри и страсти. 

Рискът е, че Овенът обича да доминира, а Близнаците не търпят контрол. Те са по-подходящата двойка за реална връзка и динамика.

Тя получи одобрението на майките - и пак не може да реши (ВИДЕО)

Благовеста и Денис

Зодията на Благовеста е Овен, на Денис – Дева. Заедно знаците им не предполагат добра съвместимост. Въпреки това, те имат много различни темпераменти:

  • Овен – импулсивен, директен, огнен
  • Дева – рационален, критичен, спокоен

Конфликти:

  • Овенът действа, Девата мисли
  • Овенът се ядосва бързо, Девата трупа вътрешно

Съжителството им би било трудно, без ясни роли. Семейство е възможно, ако Денис приеме темперамента ѝ, а тя - неговата критичност

Това би била по-скоро връзка на изпитания, не на лекота.

Класация

Най-подходящи за сериозна връзка и семейство:

1. Габи и Калоян - перфектната двойка за брак

2. Киара и Красимир - силно интелектуално партньорство

Средна съвместимост:

1. Кристина и Петър

2. Натали и Орлин

Трудни двойки:

  • Дениз и Виктор
  • Благовеста и Денис
  • Натали и Тихомир
Роза или пръстен ще получат двойките на финала на

Още за двойките - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK