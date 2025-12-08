Финалът на най-романтичното предаване - "Ергенът: Любов в рая" почти е тук, а двойките финалисти са повече от развълнувани. Но как ще се развият нещата за всяка една двойка и дали ще получат пръстен - предстои да разберем довечера. Любов, сълзи, тежки признания и големи разочарования - този сезон беше различен и изпълнен с хиляди емоции. А вие как мислите - пръстен или роза? Гласувайте по-надолу в статията.

Криси и Петър

Двойката, която мина през трудно начало, но успя да навлезе в дълбините на любовта и да даде шанс на истинската романтика. Дали Петър ще поднесе само роза или пък и ще реши да бъде смел и да подари пръстен на любимата си. Гласувайте тук:

Пръстен или роза ще получи Криси? Пръстен 0

Роза 0 Резултати Гласувай

Дениз и Виктор

Със силни емоции, които варират в крайностите - от любов до скандали и после пак. Дениз Хайрула и Виктор изминаха дълъг път един към друг, но какво следва за тях от тук нататък? Пръстен или роза ще поднесе Виктор на своята любима? Гласувайте тук:

Пръстен или роза ще получи Дениз? Пръстен 0

Роза 0 Резултати Гласувай

Снимка: bTV

Калоян и Габи

Двамата влюбени получиха втори шанс да останат във вилата на любовта и да се борят за връзката си до финал. Но дали Калоян ще реши да направи следващата крачка към Габи с пръстен? Гласувайте тук:

Пръстен или роза ще получи Габи? Пръстен 0

Роза 0 Резултати Гласувай

Снимка: bTV

Киара и Красимир

След напускането на Шермин, Киара и Красимир се отдадоха на компанията си и започнаха да се сближават още повече. Изпълнени с трепет един към друг, двамата изминаха дълъг път и определено се бориха за отношенията си. Но дали бизнесменът Краси ще даде пръстен на певицата? Гласувайте тук:

Пръстен или роза ще получи Киара Пръстен 0

Роза 0 Резултати Гласувай

Снимка: bTV

Филипа и Йовица

Художникът и Филипа имаха синхрон от самото начало. Двамата се подкрепят и разбират, но ще преминат ли към следващ етап или ще си останат само с последна роза? Гласувайте:

Пръстен или роза ще получи Филипа? Пръстен 0

Роза 0 Резултати Гласувай

Снимка: bTV

Натали - раздвоена между Орлин и Тихомир

С кого ще продължи синеоката хореографка, която е объркана и емоциите й са хаос - гласувайте тук:

Снимка: bTV

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".