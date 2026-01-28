Възглавницата е в постоянен пряк контакт с кожата, косата, потта, естествените мазнини и остатъците от грим и козметика – които бавно, но сигурно се натрупват и абсорбират в плата и пълнежа.

И дори да сме от съвестните хора, които перат редовно спалното си бельо, често самата възглавница остава пренебрегната, а заедно с нея и цяла армия от невидими „гости“ като бактерии, акари и неприятни миризми.

Защо възглавницата се нуждае от редовно почистване

За съжаление, калъфките улавят само част от замърсяванията. С течение на времето пълнежът на възглавницата се превръща в идеална среда за размножаване на микроорганизми, включително прахови акари, които са известни като отключващи фактори за алергии, астма и кожни проблеми.

Затова редовното пране на възглавницата не е само въпрос на естетика, а и важна хигиенна мярка. Препоръчва се тя да се пере на всеки 3–4 месеца, а дори и по-често, ако вече страдаме от алергии, спим често с мокра коса или имаме мазна кожа. Но не всяка възглавница може просто да бъде „хвърлена“ в пералнята – първо трябва да знаем от какъв материал е направена.

Кои възглавници може да перем в пералнята

Тези от полиестерни влакна, памук или с пълнеж от пера са подходящи за машинно пране. Тези материали могат да издържат цикъл в пералнята, ако се избере подходящата програма и температура.

Възглавниците от мемори пяна, латекс или гел пяна не бива да поставяме в пералнята. Тези материали са чувствителни към вода и механично натоварване и могат буквално да се разпаднат или да загубят поддържащата си структура. Тези възглавници изискват ръчно почистване и редовно проветряване.

Натурален метод за пране - изпитан трик, който работи

Вместо агресивни избелители, които могат да раздразнят кожата и да съкратят живота на тъканите, може да използваме домашни съставки, които са ефективни, безопасни и екологични. Те не само премахват петна, но и дезинфекцират, неутрализират миризмите и запазват структурата на възглавницата.

Съставки:

1 чаша водороден пероксид (3%) - естествен избелител, унищожаващ микроорганизмите

½ чаша сода бикарбонат - абсорбира миризмите

1 чаша бял оцет - оцетът дезинфекцира, разтваря отлаганията

1 супена лъжица натурален перилен препарат - разгражда мазнините

Гореща вода от чешмата

Процесът на почистване

Първо сваляме всички калъфки и протектори от възглавницата. Изсипваме всички съставки директно в пералнята. Избераме програма за деликатно пране или „обемни тъкани“ и настройваме максимално допустимата температура според етикета за грижа.

Сушене - ключовият момент

Възглавницата трябва да бъде напълно суха преди употреба – в противен случай се превръща в развъдник на мухъл и бактерии. Сушенето се извършва на ниска температура или на програма „въздушно сушене“, която не уврежда тъканта и не слепва пълнежа. След приключване на програмата възглавницата може да се доизсуши на въздух или на слънце – UV лъчите допълнително дезинфекцират и освежават тъканта.

Колко често да подменяме възглавницата

От синтетични материали - на всеки 2 години

- на всеки 2 години От естествени материали и пълнеж от пера – приблизително на 3 години

Съвети за по-дълъг живот на възглавницата

Поне веднъж седмично е нужно да я проветряваме и изтръскваме , за да запази обема и въздушността си.

, за да запази обема и въздушността си. Добре е да използваме защитни калъфки с цип , които не допускат прах, акари и телесни течности.

, които не допускат прах, акари и телесни течности. Желателно е да избягваме да заспиваме с мокра коса – влагата насърчава развитието на плесени.

– влагата насърчава развитието на плесени. И без никаква храна в леглото. Трохите не "работят" в наша полза.

