Ново проучване на британския бранд за бельо Stripe & Stare разкрива, че жените отдавна са променили предпочитанията си за бельо. Резултатите от „Голямото преброяване на бикините“ разкриват навиците за интимно бельо на жените, показвайки, че макар да притежават много бикини, много от тях ги пазят много по-дълго от препоръчителното.

Средностатистическата жена във Великобритания притежава 20 чифта бикини, но три чифта (15%) остават напълно неупотребени – стърчат в дъното на чекмеджетата като забравени останки от минали пазарувания. В действителност това оставя повечето жени с едва достатъчно чифтове, които наистина искат да носят, за да издържат две седмици и половина между пранетата.

Комфортът е най-важният фактор за жените в страната – всъщност над три четвърти (76%) казват, че това е най-важният фактор при избора на нов чифт бикини, като се вземат предвид дизайнът, цената и цвета. Фокусът върху усещането е причината за най-големите недостатъци на бикините: неудобните панталони са най-големият недостатък на повече от половината жени (53%), следвани от клинове (39%), твърде малки бикини (36%), прашки (32%) и обувки с широки пръсти (29%).

Приоритетът на комфорта е ясно отразен в предпочитанията за стил на нацията: дългите слипове вече са явният фаворит (44%), следвани от моделите с висока талия (31%), докато вечно противоречивите прашки изостават само с 15%. Когато са били помолети да изберат стил за цял живот, близо две трети (67%) от жените казват, че биха посегнали към бабешки долни гащи в стил Бриджит Джоунс пред прашки, което засилва възхода на практичния, ежедневен комфорт пред традиционно секси стиловете.

Снимка: iStock

Въпреки че комфортът царува върховно, „Голямото преброяване на бикините“, разкрива, че три от пет (60%) жени все още носят бельо, което е скъсано, с дупки, обезцветено или разтегнато. От хлабав ластик (19%) и избелен материал (15%) до видими дупки (18%), става ясно, че бикините на дамите във Великобритания се нуждаят от малко повече внимание.

Шокиращо е, че близо три четвърти (74%) от жените не са знаели, че бикините трябва да се сменят на всеки 6-12 месеца, като най-старият чифт във Великобритания е средно на три години – до шест пъти повече от препоръчаното от дерматолозите. В допълнение към ужасяващите истории, свързани с хигиената, една четвърт от жените (25%) признават, че са носили повторно мръсен чифт бикини поне веднъж.

И това не е само проблем на жените, разделението по пол показва, че мъжете съобщават, че притежават по-малко чифтове като цяло и са по-склонни да удължат времето, през което ги носят. Сред тези, които носят повторно, мъжете са по-склонни от жените да казват, че го правят „понякога“ или „винаги“, отколкото жените „рядко“.

Снимка: iStock

По-младите поколения отиват отново са една крачка напред. Що се отнася до предпочитаното ежедневно бельо, жените от поколение Z са по-склонни от милениалите да изберат боксерки (26% срещу 15%) или въобще да не носят долни гащи (8% срещу 4%), въпреки че само 3% от жените като цяло посочват това като свой „основен стил“, почти една на всеки шест (16%) признават, че тайно не носят бельо поне веднъж седмично.

Преброяването на населението на „Голямото преброяване на жените с бикини“ разкрива и изненадващо щедрата страна на навиците за бельо в страната, като някои жени споделят и преобличат бикините си. Забравете за гланца за устни или тоалетите – една на всеки девет (11%) жени е давала назаем чифт от своите бикини на приятел или член на семейството, а сред тези, които са ги върнали, една трета са продължили да носят заетия чифт след това. Щедростта е двупосочна: 6% от жените – което се увеличава до почти една на всеки пет (19%) жени от поколение Z – признават, че са взели назаем бельо и все още го носят самите те, което показва, че комфортът, доверието и солидарността често са вплетени в чекмеджетата на дамското бельо.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER