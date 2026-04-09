Тази събота, 11 април, от 11:00 часа по bTV зрителите ще се потопят в специалния празничен епизод на „Вкусът на България“. В навечерието на най-светлия пролетен празник – Великден, Мария Жекова ще срещне зрителите с млади, усмихнати и вдъхновяващи хора, които са посветили ежедневието си на качествения и здравословен вкус.

Кулинарното пътешествие ще започне от бутикова пекарна в сърцето на София – място с душа, където се раждат хляб с квас, ароматни закуски и козунак. Собственикът ще разкаже за общността от хора, които ги е грижа с какво се хранят, която се оформя в квартала в последните години и за „най-щурия козунак“, който е правен в пекарната.

Празничното вдъхновение ще продължи с шоколатиера Павел Павлов, който е и съдия в „Моята кухня е №1“ по bTV. Той ще разкаже как създава истински шоколадови бижута – безупречни, впечатляващи и дълбоко свързани с българските вкусове. В неговите творения оживяват аромати на индрише, мед, мляко и спомени от детството, а специално за Великден той ще покаже как се създава голямо шоколадово яйце.

За финал водещата ще се срещне и с млада двойка, която не прави компромис с качеството на вкусотиите, които предлага. Четвърто поколение люлинчанка и нейният партньор превръщат мястото, където някога са се срещали като влюбени, в дом на вкуса, доброто кафе и топлия хляб. Те ще изненадат Мария и зрителите и с едно неочаквано сладко вдъхновение под формата на шарени еклери, точно като пъстрите великденски яйца.

Епизодът в събота ще напомни колко е хубаво ден преди празника да приготвим нещо вкусно с внимание и сърце за близките си около трапезата. Менюто, което водещата ще приготви ще бъде очаквано, но по абсолютно нетрадиционен начин - оригинални оризови топчета с юфка – с авторския почерк на Мария Жекова.

