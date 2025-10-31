Все по-усилено в последните години европейците прегръщат празника Хелоуин. Те са привлечени както от неговата „злокобна мистичност“, така и от подчертаната му театралност.

Неотдавна пътническата платформа Lonely Planet публикува списък с най-добрите европейски дестинации, които може да посетим за Хелоуин. Прочутият румънски регион Трансилвания достойното зае първото място. Нещо, което не е изненадващо – той е известен със злокобния замък на Дракула, дом е на цитаделата в Сигишоара, както и на странната гора Хоя-Бачу край град Клуж-Напока.

От платформата добавят и, че само един уикенд през октомври в региона е достатъчен, за да усети човек напълно атмосферата на Хелоуин – „защото зловещото е част от самата му идентичност!“

Замъкът на Дракула

Известна още като Замъкът Бран, средновековната постройка буквално е „кацнала“ на висока скала и има прекрасна гледка към околните Карпати. Построена е през 1377 г. по заповед на унгарския крал Лайош I Велики. В продължение на години служи като военна крепост.

Легендата за Влад III Цепеш (Влад Дракула) – владетелят, вдъхновил образа на граф Дракула, датира от През XV век. Няма доказателства, че той наистина е живял в замъка, но вероятно е преминавал през него или е имал временни връзки с района. Всичко тръгва от ирландския писател Брам Стокър, който през 1897 г. пише романа „Дракула“.

Туристическата индустрия по-късно възприема Бран като „замъка на Дракула“, превръщайки го в една от най-посещаваните атракции в страната. Днес там може да се натъкнем на старинни оръжия, тайнствени тунели и мистериозни стълбища, водещи към ужасяващи стаи за мъчения.

Всичко това обяснява защо замъкът е смятан за едно от най-призрачните места в Европа и огромни тълпи от посетители се стичат към него – особено в края на октомври.

Цитаделата в Сигишоара

Намира се в центъра на град Сигишоара, в окръг Муреш. Представлява средновековна крепост, построена през XII–XIV век от саксонските заселници в Трансилвания. Тя е една от най-добре запазените обитаеми средновековни крепости в Европа и е включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

В рамките на цитаделата се намира къщата, в която според историческите сведения е роден Влад III Цепеш (Влад Дракула).

Гората Хоя-Бачу

Разположена в покрайнините на град Клуж-Напока, на северната граница на Румъния, тя се смята за едно от най-обитаваните от духове места на планетата заради странни паранормални явления, които се случват в нея.

Мнозина дори вярват, че мястото е портал към друг свят, който кара посетителите да изчезват. Наричана е дори „Бермудският триъгълник на Трансилвания“ заради множеството странни и необясними явления. Сред тях са НЛО и необясними светлини, аномалии и необичайни физически усещания, дървета, растящи в необичайни форми. А най-странна е т.нар. Кръгла поляна с перфектна форма, на която нищо не расте, въпреки плодородната почва.

Това е най-известното място в гората и често се свързва с енергийни портали или извънземна активност.

Още любопитни факти за замъкът на Дракула и връзката му с Хелоуин - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK