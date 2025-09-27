Замъците често са обвити с невероятни истории – повечето са романтични и красиви, но има и такива, които смразяват кръвта. Странна и дори зловеща е историята на средновековната крепост Хуска. Смята се, че е построена върху входа към ада, с цел да го пази затворен.

Но дали това е просто една легенда или има доза истина? Факт е, че замъкът е издигнат през XIII век буквално насред нищото - в изолиран регион на Чехия, близо до границата с Германия. Построен е на километри от най-близкия водоизточник, град или търговски път.

Няма доказателства, че някога е бил нечий дом или че е имал някакво стратегическо значение. Липсват кухненски помещения или каквито и да е отбранителни съоръжения, нещо необичайно за средновековен замък.

Тогава защо е там?

Мнозина вярват, че е имал свръхестествена, зловеща цел. Проектиран е за да задържа злото.

Легендарната история на Хуска

В началото на XIII век местни жители съобщавали за странни явления в гъстите гори в района, в който е построен замъкът Хуска. Разказвало се за бездънна пропаст и за крилати създания, излизащи от нейните недра. Легендата гласи, че местният херцог, решен да разсее слуховете, наредил млад затворник да бъде спуснат в ямата.

Спускането било много по-дълго от очакваното. В крайна сметка, след силен и мъчителен писък, момчето било изтеглено обратно. Но всички били потресени от гледката – то изглеждало като внезапно остаряло с години заради преживения ужас от видяното. Впоследствие е настанено в лудница.

Тогава херцогът предприел действия - да изгради замък директно върху ямата. За да блокира входа към всичко онова, което се крие отдолу. Строежът е завършен през 1278 г.

Вярвайки, че най-добрата защита срещу злото е Божията сила, в замъка е построен и параклис. Посветен е на Архангел Михаил – смятан за този, който повел Божието войнство срещу падналите ангели на Луцифер.

Духове и тъмни сили

Около 1630-те години се смятало, че замъкът обитаван от шведски магьосник, практикуващ черна магия, на име Оронто. Говорело се, че той ден и нощ търсел еликсир за вечен живот. Но местните били толкова уплашени от него, че двама ловци проникнали в замъка и го убили.

Замъкът и Втората световна война

Твърди се, нацистите са проявявали огромен интерес към постройката, която тогава е част от нацистки окупираната Чехословакия. Местните съобщавали, че нощем от замъка се излъчвали необясними светлини и има предположения, че там са извършвали окултни експерименти.

Средновековният замък днес

Днес замъкът Хуска е собственост на семейството на Йозеф Шимонек – бивш президент на автомобилния производител Škoda, и е отворен за посетители. Намира се на около 50 км северно от Прага.

И не е най-лесното място за достигане - кой знае, може би за добро, както уточняват от Discovery UK.

Замъците, които си струва да посетим в Европа - и които не са толкова страховити, вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK