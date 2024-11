Целта на Мириам Менкин като помощник на експерта по плодородие от Харвардския университет Джон Рок е да оплоди яйцеклетка извън човешкото тяло. Това е първата стъпка в плана на д-р Рок за излекуване на безплодието при жените. Той особено много иска да помогне на жените, които имат здрави яйчници, но увредени фалопиеви тръби – причината за 1/5 от случаите на безплодие в клиниката му.

Обикновено Менкин излага спермата и яйцеклетката заедно за около 30 минути, но не и този път. Тя се чувства толкова изтощена и сънена в лабораторията, че докато наблюдава под микроскоп как сперматозоидите се въртят около яйцеклетката, опитвайки се да я оплодят, забравя да погледна часовника, докато изведнъж не разбира, че е изминал цял час. Казано с други думи, успехът на Мириам Менкин за първата успешно оплодена човешка яйцеклетка инвитро – след близо 6 години неуспешни опити – се дължи не на някакъв гениален проблясък, а просто на унес в работата.

Така, сутринта на 6 февруари 1944 г., чудото в лабораторията се случва - клетките се сливат и започват да се делят, създавайки първия в историята човешки ембрион, оплоден в стъклена епруветка. Резултатите от работата на Мириам Менкин и Джон Първото са публикувани в научно списание на 9 август 1944 г., а името на статията е "In Vitro Fertilization and Cleavage of Human Ovarian Eggs". Постижението на Менкин в бъдеще дава началото на цяла нова ера на репродуктивните технологии, благодарение на която безплодните жени забременяват, деца се зачеват в епруветки, а учените успяват да надникнат и в най-ранните етапи от възникването на живота.

Въпреки забележителният научен успех на Менкин, за разлика от д-р Джон Рок, нейното имe остава слабо познато и до днес. Но няма как да не да се съгласим със значимата роля, която Менкин има – независимо дали някои възхваляват, а други омаловажават приноса й.

Снимка: Харвардски университет

Ето какъв е пътят до успеха на Мириам Менкин – американски учен в областта на оплождането, която заедно с Джон Рок за пръв път инсеминира човешко яйце инвитро и получава жив двуклетъчен ембрион.

Мириам Фридман е родена в Рига на 8 август 1901 г. Две години след нейното раждане, семейството й се мести в САЩ, където баща й започва да работи като лекар в Ню Йорк. През 1922 г. Мириам Менкин завършва университета Корнел с бакалавърска степен по хистология и сравнителна анатомия, а по-къско получава магистърска степен от Колумбийския университет и бакалавърска степен от Симънс Колидж.

Отначало преподава биология и физиология, а в периода между 1930-1935 г. е научен сътрудник по патологията в Харвардското медицинско училище. След това получва предложение за работа като лаборант на д-р Грегъри Пинкъс от Харвардския университет. Докато работи за Пинкъс, на Менкин е възложена задача да подготви екстракти, предназначени да суперовулират зайци в стремежа на Пинкъс да създаде изкуствено "безбащини" зайци.

През 1934 г. д-р Грегъри Пинкъс извършва първото оплождане на яйцеклетка в лаборатория – със заек, с химична намеса върху яйцеклетката на женска. Това е причина да загуби мандата си в Харвард през 1937 г., което оставя Менкин без работа. Тя започва да работи в държавните лаборатории в Масачузетс в продължение на една година, след което кандидатства за изследователска позиция при д-р Джон Рок в Безплатната болница за жени в Бостън.

Експериментите със зайци на Пинкъс са основен фактор за решението на Рок да започне изследване на инвитро оплождане (In vitro fertilisation, IVF), а ролята на Менкин в експериментите привличат вниаманието му именно към нея. Въпреки че Рок е баща на идеята, той не постигна значителен напредък в лабораторните изследвания, преди да наеме Менкин за свои сътрудник. Рок няма напреднали познания за техническите аспекти на оплождането на яйцеклатката и наема Менкин, която да наблюдава цялата лабораторна работа.

През пролетта на 1944 г. д-р Пинкъс и лаборант Мириам Менкин създават условия, които за първи път постигат оплождане на човешко яйце в лабораторията. Но едва през 1951 г. д-р Ландръм Шетълс е в състояние да възпроизведе оплождането на д-р Пинкъс на яйцеклетка в лабораторна среда и успява да поддържа оплодената яйцеклетка до шестия ден. Така вече през ноември 1977 г. д-р Робърт Едуардс и д-р Патрик Стептоу успяват да извършват първото успешно лечение на ин витро в Англия – яйцеклетките се извличат от Лесли Браун и се оплождат със сперматозоиди от Джон Браун.

Така първото в света инвитро бебе се ражда на 25 юли 1978 г. в Англия – момиченцето Луиз Джой Браун.

Текстът е съставен по материали на BBC, PBS, Харвардски университет, Northwestern University и други източници.