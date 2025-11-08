В борбата с килограмите и здравословното тегло много хора се питат дали има разлика между половете относно натрупването на излишни мазнини. Кой дебелее по-лесно – мъжете или жените? Отговорът не е еднозначен, тъй като процесът на покачване на тегло зависи от множество фактори, включително биологични, хормонални и поведенчески различия между половете.

Биологични и хормонални различия

Жените и мъжете имат различен метаболизъм и хормони, което влияе върху начина, по който тялото обработва и съхранява мазнините. Женските хормони, особено естрогенът, благоприятстват натрупването на мазнини в областта на ханша, бедрата и корема. Тези мазнини имат и важна физиологична функция, например за бременност и кърмене.

При мъжете тестостеронът поддържа по-висока мускулна маса, което от своя страна ускорява метаболизма и подпомага изгарянето на калории. Въпреки това, мъжете имат склонност да натрупват мазнини около корема, което е по-рисково за здравето.

Кой натрупва килограми по-лесно?

Обикновено жените са по-предразположени към покачване на мазнини поради хормоналните промени през живота си – пубертет, бременност, менопауза. Метаболизмът при жените също е по-бавен в сравнение с мъжкия, което означава, че те изгарят по-малко калории в покой.

От друга страна, мъжете, въпреки че обикновено поддържат по-активна мускулна маса, могат бързо да натрупат излишни килограми, ако хранителният им режим е беден на фибри и богат на мазнини и захари. Липсата на движение и заседналият начин на живот са основни причини за натрупване на мазнини при двата пола.

Снимка: iStock

Поведенчески фактори

Социалните навици и начинът на живот също оказват влияние върху покачването на тегло. Жените често проявяват по-висока чувствителност към емоционално хранене и стрес, което може да доведе до преяждане. Мъжете пък по-често консумират повече калории, тъй като обикновено са по-големи по размер и се нуждаят от повече енергия.

Гледайте видеото тук и най-отгоре.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK