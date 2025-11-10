Жълто, синьо или зелено – колко често се чудим: „това шише в коя кофа беше?“ или „трябва ли да мия бурканчето преди да го хвърля“?

Разделното събиране звучи лесно, но на практика може да се окаже малък градски пъзел. Излязохме в центъра на София, за да проверим – знаят ли хората кой боклук къде отива и колко „еко“ е всъщност ежедневието им? Резултатите са изненадващи! А всички участници в анкетата получиха подаръци от Unilever.

Защо е важно да говорим за рециклирането?

Пластмасови шишета, найлонови торбички, препълнени контейнери – боклукът отдавна не е само неприятна гледка, а част от проблема със замърсяването, което задушава градовете ни. В борбата срещу екологичната криза, рециклирането е едно от най-лесните решения, но често се спъваме в детайли.

Трябва ли да изплакнем кофичката от кисело мляко? А етикетът от бутилката? И коя точно кофа беше за хартията? За да разберем колко добре се справят хората с тези малки, но важни избори, направихме анкета в центъра на столицата. Попитахме случайни минувачи дали знаят в коя кофа се изхвърлят различните отпадъци.

Част от откровените отговори, които получихме, показват, че мотивацията и знанието варират:

„Жълтата е за пластмаса, нали? Аз си мия бутилките, но не махам етикета.“

„Хартията е в синята! Така ме научиха децата ми.“

„Зелената е за стъкло, но честно – не винаги имам време да измия буркана.“

„Имам различни торби у дома – синя, жълта, зелена. Не е трудно, просто трябва навик. А щом стане навик, е като миенето на зъби.“

Експертите от ЕКОПАК отговарят: 7-те най-чести грешки

1. Празни ли трябва да бъдат опаковките? Най-важното е опаковката да е празна преди да бъде изхвърлена. Изпразнете течностите от бутилките или изхвърлете остатъците от храна/мазнини!

2. Трябва ли да мием? Изплаквайте опаковките САМО ако са били мазни или с хранителни остатъци. Не е нужно да изплаквате бутилките от алкохолни и безалкохолни напитки.

3. С препарат ли се мие? Използвайте малко вода, не е нужно да ползвате препарат.

4. Етикети и капачки на стъклени бутилки: Не е задължително да махате етикетите на бутилките, тъй като ЕКОПАК го прави на поточната линия в процеса на сортиране. По възможност, махайте металните или пластмасови капачки на стъклените бутилки и ги изхвърляйте в жълтия контейнер, докато стъклената бутилка отива в зеления.

5. Капачки на пластмасови бутилки: Оставяйте капачките върху пластмасовите бутилки! Така можете да смачкате бутилката, да я затворите с капачката и тя да заеме по-малък обем в контейнера.

6. Смачкване: Добре е да смачквате бутилките си, за да заемат по-малко място в контейнера.

7. Правилото на знака: Всяка опаковка, която може да се събира разделно, има поставен знак – Мьобиусова линия (триъгълник от три „преследващи“ се стрелки), който символизира кръговрата „създаване – използване – преработване“. В средата има число (от 1 до 7) или буквено съкращение, което показва вида материал.

Какво се случва с пластмасата?

Важно е да знаете, че всички пластмасови опаковки трябва да попадат в жълтия контейнер. Пластмасите се сортират по вид преди рециклиране, защото всеки тип има различен химичен състав и различно поведение при обработка (напр. различна температура на топене). Ако се смесят различни видове, качеството на получената суровина може да падне или да стане неизползваемо.

Затова ЕКОПАК се грижи за сортирането по вид полимер (PET, HDPE, LDPE, PP и др.) на своите инсталации. След сортирането, опаковките се компресират в бали и са готови да се транспортират до рециклиращи предприятия.

Малки усилия водят до голяма промяна

Истината е, че разделното събиране не е сложно – стига да знаем основните правила.

Жълта кофа = Пластмаса и Метал

Синя = Хартия и Картон

Зелена = Стъкло

Вижте повече за провилното рециклиране във видеото:

