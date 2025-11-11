72-годишна баба разкри тайната си, с която се противопоставя на възрастта, като дори често бива бъркана за сестра на дъщеря си. Това, което стои зад младежкото ѝ излъчване определено ще ви изненада!

Лорейн Касар е известна със стройната си фигура и младоликия си вид. Дългата ѝ коса е боядисана в русо, а тялото ѝ е покрито с татуировки. Жителката на Мелбърн привлича погледите, където и да отиде, заради младежкия си външен вид, а непознати са убедени, че тя и дъщеря ѝ, 55-годишната Шери, са сестри.

Пенсионираната болногледачка се придържа към основните неща:

слънцезащитен крем

евтин хидратиращ крем

здравословна диета, пълна с плодове и зеленчуци

никакъв секс

„Използвам слънцезащитен крем за лице, евтин овлажнител от аптеката и не усложнявам прекалено рутинната си грижа за кожата“, каза Лорейн от Австралия.

„Ям много плодове и зеленчуци и това, че не съм правила секс от 20 години, ми помогна.“

Снимка: https://www.instagram.com

„Не се вкопчвам в комплименти, които ми казват, че изглеждам по-млада, защото не обичам прекалено много внимание. Един сервитьор ми каза, че с дъщеря ми можем да минем за сестри само преди няколко дни.“

Това определено не е най-добрият комплимент за Шери, защото има 18-годишна разлика във възрастта с майка си.

Внучката на Лорейн, 26-годишната Парис, казва, че приятелите ѝ винаги са смаяни, когато разберат истинската възраст на баба ѝ. Парис добави: „⁠Всеки път, когато я запознавам с приятели или колеги, те са изумени, дори когато говорят с нея, защото тя е толкова млада по душа и с бърз ум. Имаше толкова много пъти, когато хората предполагаха, че тя е моята майка.“

За Лорейн това е истинско удоволствие - да остарява с грация.

Снимка: https://www.instagram.com

Съществува ли "обратно стареене"?

От Националната здравна служба във Великобритания (NHS) казват, че едно от най-важните неща, които можете да направите, за да остареете добре, е да спите достатъчно. Възрастните трябва да спят между седем и девет часа нощем.

Според тях е добре да се стремим да приемаме балансирани хранителни вещества, повечето от които могат да бъдат получени от чиния с цветни храни и порция постно протеиново съдържание на всяко хранене. Това не означава, че не можете да се отдадете на от време на време лакомство, стига да сте разумни в избора си.

Важно е също да останете активни, както физически, така и психически.

Какви са проблемите и тревогите на съвременната българка според Кобилкина - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK