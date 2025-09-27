С напредване на възрастта голяма част от обичайните действия започват да се извършват по различен начин – ежедневните разходки стават по-кратки, издръжливостта намалява, а мисълта не е толкова „остра“, колкото преди. И това са неща, през които преминава всеки човек.

Като деца, ние постоянно предизвикваме и натоварваме двигателната си система: бягаме, катерим се, падаме и опитваме нови движения извън зоната си на комфорт. Като възрастни, съответно спираме да правим всички тези неща, в резултат на което двигателните ни умения естествено намаляват.

Добрата новина е, че според специалистите, може да забавим телесното и когнитивно влошаване. Начинът е да продължаваме да предизвикваме телата си – нещо, което ще ни помогне да поддържаме двигателните си функции, включващи сила, баланс, координация и пъргавина, пише Real Simple.

Експерти по дълголетие посочват четири предизвикателства, чрез които може да проверим как тялото ни старее и каква е неговата реална възраст.

Тест за сила на захвата

Изследванията показват, че силата на захвата е свързана с жизнеността и дори дълголетието.

За да изпробваме личната си сила, може да се опитаме да отворим капака на буркан. Алтернатива е носенето на торбите с хранителните продукти от магазина – и да преценим колко лесно или трудно ни е да направим това.

Снимка: iStock

Балансиране на един крак

Балансът може да ни подскаже доколко сме застрашени от риск от падане с напредване на възрастта. Стоенето на един крак реално тества координацията ни – и ако успеем да се задържим около минута, то тялото ни е на „правилното място“.

Тестване на силата

Мускулната маса естествено намалява с възрастта за сметка на телесните мазнини – нещо, което влияе на силата, метаболизма и дългосрочното здраве. За да тестваме баланса на телесния си състав, може да се опитаме да вдигнем тежести, като започнем с едва половин килограм. Постепенно добавяме още и така отчитаме какво е количество, с което може да се справим – колкото повече, толкова по-добре.

Повече от една задача

Силен маркер за здравословно стареене е възможността мозъкът и тялото да работят в хармония и синхрон. Забавянето на походката, докато броим отзад напред или назоваваме различни видове животни, може да е признак за ранен когнитивен или двигателен спад.

Затова, следващия път, когато се разхождаме, нека да предизвикаме мозъка си, опитвайки се да броим, рецитираме или да разговоряме с приятел. И да отчетем колко дълго може да правим двете неща едновременно.

Може ли да остареем здрави и в добра форма - вижте във видеото какво още соподеят специалистите:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK