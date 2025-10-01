Известна с магнетичните си лазурносини очи и фигура на супермодел, британската актриса и модел Елизабет Хърли изглежда все по-зашеметяващо с напредването на годините. Как успява да поддържа здравето и фигурата си в блестяща форма?

Елизабет Хърли разкри единственото нещо, което избягва, за да се чувства възможно най-добре, съобщава Hello.

Голямата жертва в името на здравето

Според 60-годишната красавица, майка на едно дете, алкохолът е строго забранен. В интервю за Daily Mail Елизабет споделя, че дължи тази промяна на работата си с фондацията за борба с рака на гърдата.

„Мисля, че вероятно заради работата ми с фондацията, се вслушах в това, което казват за здравето“, обяснява тя.

Звездната дама признава, че когато наистина се грижиш за здравето си, автоматично започваш да изглеждаш по-добре.

Съветите, които спазва Елизабет Хърли

Актрисата стриктно следва насоките на здравните експерти, които я съветват да:

Спортува редовно, за да избегне натрупването на излишни килограми.

Да се храни здравословно.

Да не пие алкохол.

„Изобщо не пия много алкохол. Също така открих, че с напредване на възрастта тялото ми го преработва по-бавно, отколкото когато бях по-млада“, обяснява Хърли.

Отдадеността на Елизабет към здравословния начин на живот е неоспорима, а доказателството е налице. Наскоро актрисата сподели феноменално видео, в което се забавлява в бели бански на борда на лодка. С обичайния си блясък, тя не пропусна да нанесе слънцезащитен крем и да увие тялото си в пъстра кърпа.

„Не забравяйте слънцезащитния крем“, написа тя в описанието, като изпрати две розови сърца на феновете си.

Мъжете в живота на Елизабет Хърли

Личният живот на Елизабет Хърли е също толкова звезден, колкото и кариерата й. В момента тя има връзка с кънтри певеца Били Рей Сайръс, бащата на Майли Сайръс. Двамата се срещат на снимачната площадка през 2022 г., като връзката им се развива в романтична през 2025 г. Елизабет твърди, че е по-щастлива от всякога и дори Били Рей я учи да свири на китара.

Най-важният мъж в живота й обаче остава нейният син Деймиън Хърли, който е на 23 г. от връзката й с покойния бизнесмен Стив Бинг. Майка и син са изключително близки. Деймиън наследява красотата на майка си и вече се изявява като успешен модел и режисьор – той дори режисира последния филм на Елизабет.

Преди Били Рей, Елизабет имаше няколко много публични и дълготрайни връзки:

Двамата с актьора Хю Грант бяха една от най-известните двойки в Холивуд в продължение на 13 години – от 1987 до 2000, като въпреки раздялата си останаха най-добри приятели.

По-късно тя се омъжи за индийския бизнесмен Арун Наяр – от 2007 до 2011

Актрисата беше сгодена за австралийския крикет играч Шейн Уорн от 2011 до 2013.

Ето така изглежда Елизабет Хърли на 60 г.

