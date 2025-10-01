Известна с магнетичните си лазурносини очи и фигура на супермодел, британската актриса и модел Елизабет Хърли изглежда все по-зашеметяващо с напредването на годините. Как успява да поддържа здравето и фигурата си в блестяща форма?
Елизабет Хърли разкри единственото нещо, което избягва, за да се чувства възможно най-добре, съобщава Hello.
Голямата жертва в името на здравето
Според 60-годишната красавица, майка на едно дете, алкохолът е строго забранен. В интервю за Daily Mail Елизабет споделя, че дължи тази промяна на работата си с фондацията за борба с рака на гърдата.
„Мисля, че вероятно заради работата ми с фондацията, се вслушах в това, което казват за здравето“, обяснява тя.
Елизабет Хърли позира пред фотографите при пристигането си на премиерата на Twentieth Century Fox на 17 октомври 2000 г.
Звездната дама признава, че когато наистина се грижиш за здравето си, автоматично започваш да изглеждаш по-добре.
Съветите, които спазва Елизабет Хърли
Елизабет Хърли на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ на 7 октомври 2005 г.
Актрисата стриктно следва насоките на здравните експерти, които я съветват да:
- Спортува редовно, за да избегне натрупването на излишни килограми.
- Да се храни здравословно.
- Да не пие алкохол.
„Изобщо не пия много алкохол. Също така открих, че с напредване на възрастта тялото ми го преработва по-бавно, отколкото когато бях по-млада“, обяснява Хърли.
Моделът Елизабет Хърли присъства на старта на месеца за осведомяване за рака на гърдата през септември 2010 г. в Ню Йорк.
Отдадеността на Елизабет към здравословния начин на живот е неоспорима, а доказателството е налице. Наскоро актрисата сподели феноменално видео, в което се забавлява в бели бански на борда на лодка. С обичайния си блясък, тя не пропусна да нанесе слънцезащитен крем и да увие тялото си в пъстра кърпа.
„Не забравяйте слънцезащитния крем“, написа тя в описанието, като изпрати две розови сърца на феновете си.
Елизабет на гала вечерта „Brilliant Is Beautiful“ на 1 декември 2017 г. в Лондон, Англия.
Мъжете в живота на Елизабет Хърли
Личният живот на Елизабет Хърли е също толкова звезден, колкото и кариерата й. В момента тя има връзка с кънтри певеца Били Рей Сайръс, бащата на Майли Сайръс. Двамата се срещат на снимачната площадка през 2022 г., като връзката им се развива в романтична през 2025 г. Елизабет твърди, че е по-щастлива от всякога и дори Били Рей я учи да свири на китара.
Най-важният мъж в живота й обаче остава нейният син Деймиън Хърли, който е на 23 г. от връзката й с покойния бизнесмен Стив Бинг. Майка и син са изключително близки. Деймиън наследява красотата на майка си и вече се изявява като успешен модел и режисьор – той дори режисира последния филм на Елизабет.
Преди Били Рей, Елизабет имаше няколко много публични и дълготрайни връзки:
- Двамата с актьора Хю Грант бяха една от най-известните двойки в Холивуд в продължение на 13 години – от 1987 до 2000, като въпреки раздялата си останаха най-добри приятели.
- По-късно тя се омъжи за индийския бизнесмен Арун Наяр – от 2007 до 2011
- Актрисата беше сгодена за австралийския крикет играч Шейн Уорн от 2011 до 2013.
Ето така изглежда Елизабет Хърли на 60 г.
