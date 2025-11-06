Британският моден съвет (BFC) обяви Анок Яй за „Модел на годината“ за 2025 г. на The Fashion Awards 2025. Церемонията ще се проведе в понеделник, 1 декември в „Роял Албърт Хол“ в Лондон.

Родена в Египет, с южносудански корени и израснала в Съединените щати, Анок Яй се утвърди като определящо лице в модата през 2025 г. и е един от най-търсените модели в света в момента. Тази година тя краси корицата на Vogue France, беше лице на кампании за големи модни къщи, включително Versace, Alaïa и Saint Laurent, и остава лице на аромата Alien на Mugler.

BFC подчертава, че това признание отразява не само нейният труд, но и нейното културно въздействие чрез артистичност и визия.

„Да бъда обявена за Модел на годината е голяма чест“, каза Яй след обявяването. „Моето пътуване – от Египет до Южен Судан и САЩ – е път на устойчивост и общност. Това признание е за всеки, който някога е виждал своята история в моята. Благодаря ви, че ни поздравихте.“

Всичко за наградите

Тази година, вместо традиционен кратък списък с номинации, бе използван модел, при който не бяха предварително публикувани номинирани за категорията - изборът бе направен директно от експертна комисия. Вотовете на комисията остават напълно конфиденциални.

Журито включваше видни личности от модната индустрия - сред тях са Кембъл Ади (фотограф и артист), Карлос Назарио (стилист и креативен консултант), Касион Мейърс (редактор) и др.

Според официалната страница на BFC, категорията „Модел на годината“ „признава глобалното въздействие на модел, който през последните 12 месеца е доминирал индустрията, с влияние, което надхвърля подиума.“

Снимка: Getty Images

В предишни години категорията „Модел на годината“ имаше публично обявени 5-6 номинирани модела, от които се избираше победител. Например за 2024 г. номинирани бяха Алекс Консани, Алва Клеър, Амелия Грей, Лиу Уен и Мона Тугард.

За 2025 г. обаче BFC реши да не публикува номинации за тази категория и да остави избора изцяло на комисията - така се създава по-концентриран процес, т.е. тази година не е публикуван публичен списък с номинирани модели, какъвто имаше в миналото.

Какво отличава Анок Яй?

През последните 12 месеца тя се появи във водещи модни кампании и шоута: сред тях откриването на ревюта за брандове като Prada, Fendi, Ralph Lauren и др.

Кампании за парфюма Mugler „Alien“ и участие на корици на списания като Vogue (Франция) и Allure.

Снимка: Getty Images

Нейният избор от BFC се аргументира не само с комерсиален успех, но и със значим културен и артистичен отпечатък - влияние и символика в модната индустрия.

Снимка: Getty Images

Носителки на титлата през годините

2024 - Алекс Консани - първият трансдженър "Модел на годината".

2023 - Палома Елсесер

- Палома Елсесер 2022 - Бела Хадид

2021 - Палома Елсесер

- Палома Елсесер 2020 - Палома Елсесер

- Палома Елсесер 2019- Адут Акеч

