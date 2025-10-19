В последните години Мат Лебланк, звездата от култовия ситком „Приятели“ до голяма степен се е оттегли от светлината на прожекторите. Актьорът все по-рядко се появява на обществени места, включително и на червения килим.

Ето защо Мат нямаше как да остане незабелязан при публичната си поява отпреди два дни – която е и първата му от близо десет месеца насам. Той бе заснет по време на разходка, в компанията на единственото си дете – 21-годишната си дъщеря Марина.

58-годишният актьор изглеждаше съвсем неглиже – в червено-черната блуза над джинсите. На главата си носеше бейзболна шапка, а побелялата коса и брада му придаваха осезаемо по-зрял вид.

Мариана също бе заложила на ежедневно облекло – състоящо се от тесен бял панталон и топ без ръкави.

Снимка: instagram/loloditelolo___

По всичко изглежда, че баща и дъщеря се разбират отлично и са решили да споделят част от времето си заедно. Марина е резултат от брака на актьора с Мелиса Макнайт, продължил от 2003 г. до 2006 г. Именно момичето е една от причините Мат да се отдръпне от актьорската кариера и да посвети повече време на семейството – още когато е на 11 месеца Марина, оказва се,страда от форма на дисплазия. Състоянието може да бъде много тежко, засягайки мозъка и двигателните умения. За щастие момичето преодолява болестта – до голяма степен благодарение на грижите и всеотдайността на своя баща.

Снимка: Getty Images

Според някои източници обаче, на скорошната си разходка Мат е изглеждал доста умислен и сериозен. Смята се, че причина за това вероятно е наближаването на втората годишнина от неочакваната смърт на Матю Пери. Актьорът почина на 28 октомври, 2023 г. Бе открит в джакузито на дома си в Лос Анджелис.

Съдебен лекар определи смъртта му като нещастен случай, причинен от остри ефекти на кетамин, като сърдечно заболяване и удавяне са посочени като допринасящи фактори, припомня The Sun.

Загубата дълбоко разтърси актьорите от „Приятели“, които останаха близки дори две десетилетия след края на сериала. Според списание Woman’s Day, никой обче не е бил по-засегнат от Лебланк. „Целият актьорски състав бе напълно съкрушен от смъртта на Матю Пери“, споделя източник пред изданието. „Но най-голямата промяна настъпи при Мат Лебланк.“

Какво се случи след смъртта на Матю Пери - и защо медицински лица бяха обвинени за случилото се - да си припомним във видеото:

