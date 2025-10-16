Необичаен медицински случай разтърси обществеността. Жена, която е един от най-опитните неврохирурзи в Университетската болница в Грац, е обвинена, че е позволила на 12-годишната си дъщеря да влезе в операционната зала и да участва в мозъчна операция.

Инцидентът се е случил през януари 2024 г. Пострадалият пациент – фермер, бил приет по спешност след като дърво паднало върху главата му. В края на сложната операция се наложило да бъде извършена рутинна, но критична манипулация – пробиване на малък отвор в черепа за измерване на вътречерепното налягане, сочи People.

Опитен неврохирург с обвинение

Жена, която работи като мозъчен хирург, е обвинена, че е позволила на 12-годишната си дъщеря да пробива главата на пациент по време на операция.

Инцидентът се е случил в болница в Грац – една от най-големите болници в страната.

„Най-голямата ми грешка беше да я пусна на операционната маса“, казва хирургът.

Именно тогава се разиграва шокиращата сцена. Прокурор Юлия Щайнер твърди, че хирургът е въвела детето си в операционната зала, облякла го в хирургически дрехи и му е позволила да използва медицинския инструмент.

„Тя допусна момичето в операционната, където то само и без помощ проби дупка в черепа на пациента“, заяви Щайнер, цитирана от австрийското издание Kronen Zeitung.

Свидетелствата по случая обаче се разминават. Анестезиологът, присъствал на операцията, твърди, че е видял „четири ръце върху бормашината“ – две от които били на детето.

Млад помощник хирург в конкретната операция признава, че е позволил момичето да постави ръка на уреда, но уверява, че той е контролирал скоростта и движението на инструмента. Старшият хирург отрича обвиненията за самостоятелно пробиване от страна на детето, но признава, че е допуснала голяма грешка.

„Най-голямата ми грешка беше, че я пуснах до операционната маса“, признава старшият хирург пред съда.

След операцията хирургът се е похвалила пред колегите си, че „дъщеря й е направила първия си отвор в череп“. Адвокатът й Бернхард Льохофер обяснява, че това е бил „необмислен шеговит коментар“ и подчерта, че пациентът е напълно възстановен, а самата лекарка е спасила безброй животи за 20 години.

Уволнения и наказания

След инцидента и двамата хирурзи са уволнени от болницата в Грац. Ако съдът реши, че детето наистина е извършвало медицинска манипулация, лекарите могат да бъдат осъдени за телесна повреда вследствие на некомпетентно лечение, което в Австрия се наказва с до една година затвор или глоба.

Ръководителят на неврохирургията в болницата, д-р Стефан Волфсбергер, изрази публично възмущението си.

„Този случай е ужасен. Говори се за него по целия свят. Нашата неврохирургия имаше отлична репутация – а сега пациентите се страхуват“, казва ръководителят.

