Пол Даниел „Ейс“ Фрийли, основател и китарист на американската рок група KISS, почина на 74-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от „Би Би Си“.

Фрийли е починал в обкръжението на семейството си, което заяви, че е „напълно разтърсено и със съкрушени сърца“.

„В последните му моменти имахме късмета да можем да го обградим с обич, грижа, спокойни думи, мисли, молитви и намерения, докато той напускаше този свят“, се казва в изявлението.

Според съобщенията, Ейс Фрели умира на 16 октомври 2025 г. в Ню Джърси на 74-годишна възраст - след падане, което е причинило мозъчна травма (кървене).

Вижте 10 любопитни факта за Ейс Фрели (Ace Frehley) по-долу:

1. Име и рождена дата

Истинското му име е Пол Даниъл Фрeли. Роден е на 27 април 1951 г. в Бронкс, Ню Йорк.

2. Основател на KISS

Той е един от четиримата оригинални членове на рок групата KISS, която е сформирана през 1973 г. - Пол Стенли (вокали, ритъм китара), Джийн Симънс (вокали, бас китара), Фрийли (соло китара, вокали) и Питър Крис (барабани, вокали). Групата продуцира хитове като „Rock and Roll All Nite“ и „God of Thunder“.

3. Създател на персонажа “The Spaceman” (“Space Ace”)

Фрили е автор и носител на сценичната си маска и грим, свързан с „Космическият човек“ (Cosmic / Spaceman) образа; гримът му включва звезда около очите му.

4. Първи песни, които е написал за KISS

Първата му композиция за KISS, наречена “Cold Gin”, е включена в дебютния им албум KISS (1974).

5. Първа песен, в която е водещ вокал

„Shock Me” е първата песен, в която Ейс Фрили пее водещ вокал за KISS. Песента е вдъхновена от инцидент, при който е получил токов удар на сцена по време на турне.

6. Соло кариера

През 1978 г. всички членове на KISS издават солови албуми. Соловият албум на Ейс Фрeли става най-успешният сред тях, като сингълът му “New York Groove” достига #13 в Billboard Hot 100.

7. Напускане на KISS

Фрeли напуска групата през 1982 г., поради креативни разногласия и лични проблеми. През 1983 г. групата за първи път се появява без грим, което отбелязва известно възраждане и се нарича „размаскирането“. По-късно те отново започват да носят грим в края на 90-те.

8. Реюниън с KISS

Той се завръща в Kiss през 1996 г. за голямо турне заедно с оригиналния състав; остава с групата до около 2002 г. Фрeли и друг основател на групата, Питър Крис, впоследствие напускат състава, който продължава с различни музиканти.

9. Самоук китарист

Ейс Фрели е самоук китарист. Стилът му е познат с енергични сола, семплост, атмосферост на звученето и използването на Les Paul китари, усилватели и др.

10. Въвеждане в Залата на рокенрол славата

Рок групата KISS, редом с Ейс Фрeли сред основателите, са въведени в Rock & Roll Hall of Fame през 2014 г.

