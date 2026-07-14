Годината е едва преполовена, но звездите вече показаха едни от най-впечатляващите годежни пръстени, с които привлякоха вниманието на света. Диаманти с внушителни размери, уникални дизайни и цени, достигащи стотици хиляди долари – истински блясък на ръцете на знаменитостите.

Списъкът със сигурност ще продължи да се допълва до края на 2026 г. – но нека проследим кои са най-впечатляващите бижута до момента.

Зоуи Кравиц

Феновете останаха истински изненадани, когато през април 2026 г. забелязаха на ръката на актрисата голям диамант с леко продълговата форма. Малко по-късно стана ясно, че впечатляващото бижу всъщност е годежен пръстен, подарен ѝ от Хари Стайлс.

Пръстенът е с диамант с приблизителен размер 10–12 карата и е изработен от дизайнера Джесика Маккормак. Стойността му е между 600 000 и 800 000 щатски долара.

Снимка: Getty Images

Хали Бери

През февруари Хали потвърди, че тя и дългогодишният ѝ партньор Ван Хънт са сгодени. Предложението беше придружено от годежен пръстен с ретро излъчване – жълто злато, с централен кръгъл диамант с брилянтен обков, обграден от сапфири.

Бужуто е с тегло около 1–2 карата, а стойността - 200 000 щатски долара

Снимка: Getty Images

Арина Сабаленка

Тенис звездата обяви годежа си с предприемача Георгиос Франгулис през март и оттогава не се разделя с впечатляващия си овален диамант. Пръстенът е допълнен със скрит ореол от изумруди – детайл, който го прави още по-специален.

Впечатляващият пръстен е изработен от дизайнера Изабела Грутман, с размер от 12 карата. Цената му е между 500 000 и 800 000 щатски долара.

Снимка: Getty Images

Доув Камерън

След две години връзка американската певица и актриса обяви годежа си с фронтмена на Måneskin Дамиано Давид през януари – почти три месеца след като за първи път беше забелязана с впечатляващия си диамант с винтидж визия.

Впоследствие стана ясно, че дизайнер на пръстена е Алесандро Бенини, а размерът му е приблизителен размер: 3–4 карата. Оценен е между 100 000 и 300 000 щатски долара.

Снимка: Getty Images

Лили Муни Хе

През януари пилотът от Формула 1 Алекс Албон обяви, че той и професионалната голфърка са готови да сключат брак след повече от шест години заедно. Годежният пръстен на Лили е истинско произведение на изкуството – с осмоъгълен диамант, поставен върху необичайно извита халка от зелен нефрит.

Дизайнер на красивото бужу е Сара Исабел Наричи. Приблизителният му размер е 5–10 карата, а цената му варира между 100 000 и 200 000 щатски долара.

Снимка: Getty Images

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